Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da su basan alanlarda temizlik ve tahliye çalışması

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle su basan sera, tarım alanları ve lüks villaların bahçesinde belediye ekipleriyle vatandaşlar tahliye çalışması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da su basan alanlarda temizlik ve tahliye çalışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle su basan sera, tarım alanları ve lüks villaların bahçesinde belediye ekipleriyle vatandaşlar tahliye çalışması yaptı. Su dolan bahçede apartman balkonun altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

        Serik ilçesinde perşembe akşamı başlayıp dün de etkili olan sağanak sonrası su basan alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Serik Belediyesi ekipleri, su basan apartman ve villa bahçesi, ara yollarda ve tarım alanlarında tahliye çalışması yürütüyor. Tarım alanlarının yoğun olduğu bölgede mazgallarda, su tahliye kanalları ve dere yataklarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

        TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

        Belek, Kadriye, Boğazkent mahallelerindeki site ve apartman bahçelerine dolan suyun boşaltılması için bina sakinleri ve belediye ekipleri tahliye çalışması gerçekleştirdi. Acısu Deresi'nin taşması sonucu Belek ve Boğazkent mahallerindeki sahil ile tarım alanları arasındaki boş arazi su altında kaldı. Karadayı, Kürüş, Belek ve Yanköy mahallerinde ise bazı sera ve tarım alanları yağıştan zarar gördü. Bölgede serada muz yetiştiren ve açık alanda patlıcan, biber, domates ve salatalık üreticiler yağıştan olumsuz etkilendi.

        ZABITA ARAÇ PLAKALARINI SERGİLEYİP, SAHİBİNİ ARADI

        Cadde ve sokaklara dolan sudan dolayı yolda geçmekte zorluk çeken bazı sürücülerin araç plakaları kayboldu. Düşen plakaları bulanlar, apartmanların bahçe duvarına astı. Zabıta ekipleri de müdürlük binasında topladığı plakaların sahipleri tarafından alınması yönünde çağrıda bulundu.

        MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

        İlçedeki yağışlar sokak hayvanlarının yaşamını da olumsuz etkiledi. Belek Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesine dolan sudan korunmak isteyen sokak kedisi, balkon altındaki boşlukta mahsur kaldı. Kedinin sesini duyanların ihbarı üzerine apartmana itfaiye ekibi geldi. Ekipler, yaklaşık yarım metre yüksekliğinde su dolan bahçede balkon altında sığınan kediyi telefon ışığı kullanarak buldu. Kurtarılan kedi, kuru alana bırakıldıktan sonra uzaklaştı.

        Apartman sakini Emre Pekkan, "Mahallemizde yaşayan sokak kedisini elimizden geldiği kadar besliyoruz. Binanın önünden geçerken sesini duydum. İtfaiyeye haber verdim ve onlar da gelip kurtardı" dedi.

        TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HASAR TESPİDİ YAPACAK

        Serik İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerinin yağışın sürmesi nedeniyle hasar tespit çalışmasına yarın başlayacağı öğrenildi. Serik Belediyesi ekipleri dün yağış nedeniyle 230 ihbara yönelik su basan yerlerin tahliyesi ile kurtarma çalışması yaptı. Belediye tarafından evinin su basması mağdur olan 6 kişinin geçici barınma ihtiyacını karşıladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hortum, 100 dönüm alan üzerine kurulu serayı yıktı
        Hortum, 100 dönüm alan üzerine kurulu serayı yıktı
        Antalya'da hortum ve kuvvetli sağanak seralara zarar verdi
        Antalya'da hortum ve kuvvetli sağanak seralara zarar verdi
        Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz, demokrasimizi ileriye taşıyaca...
        Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz, demokrasimizi ileriye taşıyaca...
        Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz, demokrasimizi ileriye taşıyaca...
        Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz, demokrasimizi ileriye taşıyaca...
        Kaş'ta kayalıklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kaş'ta kayalıklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Antalya'da Büyükşehir Belediyesi personeline öfke kontrol eğitimi verildi
        Antalya'da Büyükşehir Belediyesi personeline öfke kontrol eğitimi verildi