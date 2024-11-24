Babasının öldüğü kavşakta, otomobilin bisikletine çarptığı kazada ağır yaralandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinden 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayı olan Osman Bülüç (45) bisikletiyle karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Osman Bülüç'ün babasının da yaklaşık 15 yıl önce aynı kavşakta kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akaçaalan Mahallesi D400 kara yolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. Bisikletiyle kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Osman Bülüç'e, H.A.'nın kullandığı 07 BUL 155 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Bülüç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Osman Bülüç, buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Olayı duyan yakınları Serik Devlet Hastanesi'ne geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü H.A. gözaltına alındı.

Osman Bülüç'ün babası Durmuş Ali Bülüç'ün de yaklaşık 15 yıl önce aynı noktadan yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışırken, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Osman Bülüç'ün sürekli bu kavşağa üst geçit yapılması gerektiğini söylediği ve 9 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bunu dile getirdiği görüntüler ortaya çıktı. Bülüç'ün paylaşımında, "Değerli Serik halkı. Yeter artık yeter, buramıza kadar geldi. Burası Dörtyol kavşağı. Bakın benim babam burada öldü. Burayı bir an önce yapalım. Siz yapmazsanız 2029'da inşallah Allah bana yapmayı nasip eder" dediği duyuldu.