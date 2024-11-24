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        Antalya'da fırtına ağaçları devirdi, seraları yıktı (5)

        EVLERİNÇATILARI UÇTUSerik'te üç gündür süren sağanağın yanı sıra dün gece fırtına etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:43 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:45
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        Antalya'da fırtına ağaçları devirdi, seraları yıktı (5)
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        EVLERİNÇATILARI UÇTU

        Serik’te üç gündür süren sağanağın yanı sıra dün gece fırtına etkili oldu. Hacıosmanlar Mahallesi’nde Nazmi Yıldırım, İsmail Kayatepe, Mustafa Yanık, Ali Şimşek, Yüksel Balcı, Hüseyin Bulut, Tayyar Şimşek ve Abdil Bulut’a ait evlerin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Aynı mahallede Osman Aktaş ve Kadir Güzel’e ait seralarda ise hasar oluştu. Diğer yandan aşırı yağışlar nedeniyle Gebiz- Hacıosmanlar Mahallelerinin ortasındaki Çığırtkan Çayı üzerinde geçiş sağlayan köprü çökme sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Havva Akcan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker incelemelerde bulunup, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker, 3 gündür ilçede etkili olan sağanak ve fırtına sonrası devletin ilgili kurumlarının ilk andan itibaren sahada olduğunu belirterek, “Evlerinde, seralarında maddi hasar oluşan vatandaşlarımızla ilgili devletimiz her türlü desteği sağlayacaktır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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