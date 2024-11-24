Antalya'da fırtına ağaçları devirdi, seraları yıktı (5)

EVLERİNÇATILARI UÇTU

Serik’te üç gündür süren sağanağın yanı sıra dün gece fırtına etkili oldu. Hacıosmanlar Mahallesi’nde Nazmi Yıldırım, İsmail Kayatepe, Mustafa Yanık, Ali Şimşek, Yüksel Balcı, Hüseyin Bulut, Tayyar Şimşek ve Abdil Bulut’a ait evlerin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Aynı mahallede Osman Aktaş ve Kadir Güzel’e ait seralarda ise hasar oluştu. Diğer yandan aşırı yağışlar nedeniyle Gebiz- Hacıosmanlar Mahallelerinin ortasındaki Çığırtkan Çayı üzerinde geçiş sağlayan köprü çökme sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Havva Akcan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker incelemelerde bulunup, geçmiş olsun dileklerini iletti.