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        Antalya Havalimanı'na teker koyan uçağın motorunda yangın çıktı, 89 yolcu, 6 mürettebat tahliye edildi (2)

        UÇAKTA89 YOLCU, 6 MÜRETTEBAT BULUNDUĞU AÇIKLANDI; 2 DAKİKA İÇERİSİNDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINMIŞAntalya Valiliği, havalimanına inişinde motor yangını yaşanan uçakla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:22 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:25
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        Antalya Havalimanı'na teker koyan uçağın motorunda yangın çıktı, 89 yolcu, 6 mürettebat tahliye edildi (2)
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        UÇAKTA89 YOLCU, 6 MÜRETTEBAT BULUNDUĞU AÇIKLANDI; 2 DAKİKA İÇERİSİNDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINMIŞ

        Antalya Valiliği, havalimanına inişinde motor yangını yaşanan uçakla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “24 Kasım Pazar günü (bugün) Rusya Sochi havalimanından havalanan AZO5051 sefer sayılı Azimuth Airlines firmasına ait uçak Fraportav Antalya Havalimanı 36R pistine indikten sonra saat 21.34'te motor yangını sebebi ile acil durum deklare etmiştir. 23 saniye içerisinde Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri tarafından yangına müdahale edilmiş, 2 dakika içerisinde saat 21.36'da yangın kontrol altına alınmış, 9 dakika içerisinde saat 21.43'te pist üzerinde uçaktaki 89 yolcu ve 6 mürettebat sağlıklı ve problemsiz bir şekilde tahliye edilmiştir. İlgili pistte 25 Kasım Pazartesi saat 03.00’a kadar inişler kapalı olacak ve havayolu trafiği diğer pistlerden sağlanacak” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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