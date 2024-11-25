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        Babasının öldüğü kavşakta, otomobilin bisikletine çarptığı kazada ağır yaralandı (2)

        KAZAANI KAMERADAAntalya'nın Serik ilçesinden 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayı olan Osman Bülüç'ün bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 01:01 Güncelleme: 25.11.2024 - 01:05
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        Babasının öldüğü kavşakta, otomobilin bisikletine çarptığı kazada ağır yaralandı (2)
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        KAZAANI KAMERADA

        Antalya'nın Serik ilçesinden 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayı olan Osman Bülüç’ün bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; kavşaktaki yaya geçidi noktasından yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Bülüç'e otomobilin çarpması, bisikletten savrulan Bülüç’ün yola düştüğü anlar yer aldı. Diğer yandan Osman Bülüç'ün çarşıdan aldığı yemeği evine götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Antalya Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan Osman Bülüç'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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