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        'Sabıkalı' uçağın motorunda yangın çıktı, yaşananlar film sahnesini aratmadı (2)

        'BUOLAY DERS NİTELİĞİNDE'Antalya Havalimanı'ndaki kaza ile sonrasındaki süreci değerlendiren pilotaj eğitmeni emekli Pilot Albay Vasıf Yüceliş, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlatılan detaylı inceleme kapsamında, uçağın motor sistemi, hava koşulları ve pilotların eylemleri gibi birçok faktörün değerlendirileceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:57 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:00
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        'Sabıkalı' uçağın motorunda yangın çıktı, yaşananlar film sahnesini aratmadı (2)
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        'BUOLAY DERS NİTELİĞİNDE'

        Antalya Havalimanı'ndaki kaza ile sonrasındaki süreci değerlendiren pilotaj eğitmeni emekli Pilot Albay Vasıf Yüceliş, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlatılan detaylı inceleme kapsamında, uçağın motor sistemi, hava koşulları ve pilotların eylemleri gibi birçok faktörün değerlendirileceğini söyledi. Havacılık sektöründe güvenliğin, en öncelikli konulardan biri olduğuna dikkati çeken Yüceliş, "Bu tür olaylar, hava taşımacılığındaki güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Uçuşlarda yaşanan gecikmeler ve iptaller durumunda, yolcuların belirli haklara sahip olduğunu unutmamak gerekir. Bu olay hem havacılık sektörü çalışanları hem de seyahat edenler için önemli bir ders niteliğindedir. Güvenli uçuşlar için tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir" dedi.

        'OLAĞANÜSTÜ DURUMU YÖNETTİLER'

        Henüz kesin olarak açıklanmayan yangının nedeniyle ilgili uzman ekiplerin, olay yerinde detaylı incelemeler yaparak yangının motor arızası, dış etkenler veya başka bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeye çalıştıklarını anlatan Yüceliş, "Yangın anında uçaktaki tüm yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilmişti. Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma yaşanmaması büyük bir şans oldu. DHMİ Genel Müdürlüğü havalimanı yetkilileri ve ekipleri, yaşanan olay sonrası tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışarak olağanüstü durumu yönettiler. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini önleyerek daha büyük bir felaketin yaşanmasını engelledi. Olayla ilgili detaylı bir araştırma başlatıldı. Havacılık güvenliği kurumları, uçağın bakım kayıtlarını, hava koşullarını ve diğer ilgili faktörleri inceleyerek olayın tüm yönlerini aydınlatmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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