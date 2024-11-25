'Sabıkalı' uçağın motorunda yangın çıktı, yaşananlar film sahnesini aratmadı (2)

'BUOLAY DERS NİTELİĞİNDE'

Antalya Havalimanı'ndaki kaza ile sonrasındaki süreci değerlendiren pilotaj eğitmeni emekli Pilot Albay Vasıf Yüceliş, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlatılan detaylı inceleme kapsamında, uçağın motor sistemi, hava koşulları ve pilotların eylemleri gibi birçok faktörün değerlendirileceğini söyledi. Havacılık sektöründe güvenliğin, en öncelikli konulardan biri olduğuna dikkati çeken Yüceliş, "Bu tür olaylar, hava taşımacılığındaki güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Uçuşlarda yaşanan gecikmeler ve iptaller durumunda, yolcuların belirli haklara sahip olduğunu unutmamak gerekir. Bu olay hem havacılık sektörü çalışanları hem de seyahat edenler için önemli bir ders niteliğindedir. Güvenli uçuşlar için tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir" dedi.