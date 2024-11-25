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        Antalya'da fırtına, yağmur ve hortum 4 bin 500 dekar tarım arazisine zarar verdi

        ANTALYA'da fırtına, yağmur ve hortum nedeniyle 4 bin 500 dekar alanda seralar ve tarım arazileri zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:01 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:05
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        Antalya'da fırtına, yağmur ve hortum 4 bin 500 dekar tarım arazisine zarar verdi
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        ANTALYA'da fırtına, yağmur ve hortum nedeniyle 4 bin 500 dekar alanda seralar ve tarım arazileri zarar gördü. Hasar tespiti sürerken, çiftçiler yaralarını sarmak için çalışmalara başladı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Antalya'da, dün gün boyu etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle şehrin birçok noktasında ağaçlar devrildi, çöp konteynerleri ve evlerin panjurları yollara savruldu. Devrilen ağaçlar nedeniyle yollar kapandı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı noktalardaysa araçların üzerine devrilen ağaçlar hasara neden oldu.

        AKSU İLÇESİNİ DE HORTUM VURDU

        Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ni ise önceki gün hortum vurdu. Hortum nedeniyle bölgede üzeri naylonla kaplı seralar ve tarım arazileri zarar gördü. Onlarca sera tamamen yıkılırken, tarım arazilerindeki sebze meyveler zarar gördü. İl genelinde 4 bin 500 dekar tarım arazisinin sel, fırtına ve hortum nedeniyle zarar gördüğü bölgede hasar tespit çalışmaları başladı. Hortumda zarar gören bölgedeki aile sağlığı merkezinde de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        'TARSİM TESPİTLERİ DEVAM EDİYOR''

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, biber, domates, yeşillik ve muz seralarının zarar gördüğü bölgedeki hasar tespit çalışmalarını incelemek için bölgeye geldi. İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Tüm üreticilerimize geçmiş olsun. Bakanlık olarak tüm birimlerimiz olayın başlangıç anından itibaren sahadaydı. Tespitler yapıp, üreticilerimizin yanında olmaya çalıştık. Bugün de üreticilerimizi ziyaret edip, onlarla beraber olmaya geldik. İl genelinde sel, fırtına ve hortum 4 bin 500 dekar alanda hasar yarattı. TARSİM tespitleri devam ediyor. Büyük bir oranda sigortalılık var. Gereken neyse bakanlık ve devlet olarak yapacağız. Bu bölgede 300 dekara yakın alanda hasar var" dedi.

        4 DÖNÜM SERASI KOMPLE YIKILDI

        Bölgede bulunan serası tamamen yıkılan Süleyman Uysal, "4 dönüm marul seram komple yıkıldı. Afet anından burada değildim. Rezilliğimiz bu. Bu serayı kullanmak için en baştan bir daha yapacağız. Yıkılan sera parçaları tamamen hurdaya gidecek. Yapabilirsek 2 milyon lirayı bulacağını düşünüyorum" diye konuştu.

        'HORTUM 2 KİLOMETRE BOYUNCA ETKİLİ OLDU'

        Bölgedeki üreticilerden Bilal Patır, "Yoğun bir gürültü ile hortum meydana geldi. Hortum 2 kilometre boyunca etkili oldu. Mahsullerimiz hep sıkıntıya girdi. Bunun içerisinde domates, biber ve yeşillikler vardı. Bunu nasıl kaldıracağız, bilmiyoruz. Girdilerimiz de çok yüksek. Bu yıl aldığımız ürün sonraki sene fiyatı artıyor. Bizim sattığımız ürünün fiyatı aynı kalıyor. Çiftçimize destek olalım ve bu enkazı kaldıralım" dedi.

        '2 DAKİKA SÜRDÜ, BİR KAOS ORTAMI OLUŞTU'

        Bölgede üretim yapan çiftçilerden Ömer Sargın da "Olay anında ilk etapta uçak sesi gibi bir ses duyduk. Dışarı çıkmaya fırsatımız olmadı ve yaklaşık 2 dakika sürdü. Sonrasında bir kaos ortamı oluştu. Yetkililer gelip, ilgilendi. Yıkılan seramızdaki ürünler, ihracata gidecek biberdi. Bu seralar öyle kısa zamanda olmuyor. Babadan, dededen çiftçiyiz. Böyle doğal afetlerde elimizden bir şey gelmiyor. Devletimizden burada tarımı tekrar kalkındırmak için destek bekliyoruz. Vatandaşlar oturmuş kara kara düşünüyor. Devlet yetkililerimiz olay yerinde hasar tespit çalışması yapıyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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