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        10 yıldır nakil bekliyordu, Fatma'nın kalbiyle hayata yeniden tutundu (2)

        BÖBREĞİ2 ÇOCUK ANNESİNE HAYAT VERDİBurdur'da, 12 Kasım'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fatma Sude Uran'ın bağışlanan böbreklerinden biri 9 yıldır nakil bekleyen Nezahat Mercan'a (56) nakledildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:36 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:40
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        10 yıldır nakil bekliyordu, Fatma'nın kalbiyle hayata yeniden tutundu (2)
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        BÖBREĞİ2 ÇOCUK ANNESİNE HAYAT VERDİ

        Burdur'da, 12 Kasım'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fatma Sude Uran'ın bağışlanan böbreklerinden biri 9 yıldır nakil bekleyen Nezahat Mercan'a (56) nakledildi. Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi Nezahat Mercan, böbrek yetmezliği nedeniyle 9 yıldır diyalizle yaşamını sürdürüyordu. Mercan tedavisi Ankara'da devam ederken Antalya'ya 3 kez muayene olmak için geldi. Nakil sırasında bekleyen Mercan'a Fatma Sude Uran'ın böbreği Özel Medical Park Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz başkanlığındaki ekip tarafından nakledildi. Yeniden hayata tutunduğunu belirten Nezahat Mercan, "Gece yarısı haber geldi. Apar topar hemen Ankara'dan Antalya'ya yola çıktık. Ben hala gayet normal ve heyecansız şekilde Antalya'ya gezmeye geliyormuşum gibi geldim. Çocuklarım hayret etmişlerdi. Bu rahatsızlığı yaşadığım için umutsuzluğu da iyi biliyorum. Diyaliz zaten çok zor bir süreç. Kemik erimelerim başlamıştı. Ağrılarım onun yanı sıra daha farklı hastalıklar çıkıyordu. Ben nakile Ankara'da kadavradan yazılmıştım. Nakilimi oldum çok şükür. Sağlıklıyım ve çok mutluyum" dedi.

        'KENDİ BÖBREĞİME BAKTIĞIMDAN DAHA İYİ BAKACAĞIM'

        Nakil olduğu için tarifsiz duygular yaşadığını belirten Mercan, "Bir tarafım seviniyor ama bir tarafım da çok üzgün. Gencecik bir kızımızın böbreğini aldım. Keşke yaşasaydı ve keşke onun da başına böyle bir şey gelmeseydi. Benim iyi dileklerim hep gençlerden yana oldu. Fatma Sude'nin emaneti bende. Ailesinin içi rahat olsun. Kendi böbreğime baktığımdan daha iyi bakacağım. Kızımızın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

        'KEŞKE BÜTÜN HASTALARIMIZ BU KADAR ŞANSLI OLABİLSE'

        Ameliyatın çok iyi geçtiğini belirten Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, "Maalesef genç bir kızımız Burdur'da vefat etmiş. Ailesi organlarını bağışlamış. Ailesine duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Fatma Sude pek çok kişiye hayat verdi. Hastamız Nezahat hanıma böbreği taktık. Kendisi 9 yıldır diyalize giriyordu. Nakille birlikte o kadar çok mutlu oldu ki. Şu anda da 4- 5 litreye yakın idrar çıkarıyor. Böbrek gayet iyi çalışıyor. Keşke bütün hastalarımız bu kadar şanslı olabilse. Nakil konusunda bilinçlenmemiz gerekiyor. Aileler biraz çekingen davranıyor. Daha çok kadavradan bağışlar olsa ve canlı verici nakil yapma ihtiyacımız azalabilse. Toplamda 26 bin nakil bekleyen hasta var" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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