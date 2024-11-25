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        Karda mahsur kalan çifti AFAD ekipleri kurtardı

        ANTALYA'nın Akseki ilçesinde yayladan eve döndükleri sırada yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çifti, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 23:29 Güncelleme: 25.11.2024 - 23:35
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        Karda mahsur kalan çifti AFAD ekipleri kurtardı
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        ANTALYA’nın Akseki ilçesinde yayladan eve döndükleri sırada yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çifti, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Naciye Akın, kucağına aldığı 2 kuzusu ve horozuyla bir ağaca yaslanmış halde bulundu.

        Antalya AFAD İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Akseki ilçesinde yayladan evlerine dönerken olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çiftinin bulunması için harekete geçti. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgeye giden ekipler akşam saatlerinde Naciye ve Mustafa Akın çiftinin sığındıkları noktaya ulaştı. Naciye Akın, kucağına aldığı iki kuzusu ve horozuyla birlikte bir ağaca yaslanmış halde bulundu. Ekipler kuzuları ve horozuyla birlikte Naciye Akın’ı alıp bölgeden kurtardı. Eşi Mustafa Akın’a da yakın bölgede sağlıklı şekilde ulaşıldığı öğrenildi. Naciye ve Mustafa Akın çifti AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Akın çifti Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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