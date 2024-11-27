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        Alkollü, ehliyetsiz sürücü otomobiliyle direğe çarptı; yanındaki Nazlı öldü

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobildeki Nazlı Eyisatır (17) öldü, alkollü ve ehliyetsiz olan sürücü Muhammet Enes O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:23 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:25
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        Alkollü, ehliyetsiz sürücü otomobiliyle direğe çarptı; yanındaki Nazlı öldü
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobildeki Nazlı Eyisatır (17) öldü, alkollü ve ehliyetsiz olan sürücü Muhammet Enes O. (18), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Yayla Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda geldi. Muhammet Enes O.’nun kontrolünü yitirdiği 06 CZB 462 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada motor bölümünden ikiye bölünen, koltukları yola fırlayan otomobildeki Muhammet Enes O. ile yanındaki Nazlı Eyisatır yola savruldu.

        KALP MASAJI YAPILDI, KURTARILAMADI

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Nazlı Eyisatır, sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak hastaneye götürüldü. Nazlı Eyisatır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Muhammet Enes O. da sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammet Enes O.’nun tedavisine yoğun bakımda devam edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Muhammet Enes O’nun 1,57 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Kaza, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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