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        Antalya'da 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı parktaki silahlı kavgaya 2 tutuklama

        ANTALYA'da husumetli iki aile arasında çocuk parkında çıkan, 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı tabanca ve tüfekli kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 22:33 Güncelleme: 27.11.2024 - 22:35
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        Antalya'da 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı parktaki silahlı kavgaya 2 tutuklama
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        ANTALYA'da husumetli iki aile arasında çocuk parkında çıkan, 2’si çocuk 4 kişinin yaralandığı tabanca ve tüfekli kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 2’si tutuklandı.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1068 sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, Yiğit A. ve Yasemin A.'nın kaçarak evlenmesinden kaynaklı aileler arasında husumet oluştu. Yiğit A.'nın yakınlarını parkta gören Yasemin A.'nın yakınları, araçla olay yerine geldi. Kız tarafından Yalçın K. (21) ve Murat G. (28) av tüfeğiyle, Şaban K. (46) ise tabancayla parktakilerin üzerine ateş açtı. Parkta bulunan erkek tarafının yakınları ise tabancayla karşılık verdi. Yaşanan çatışmanın ardından Yalçın K., Murat G. ve Şaban K., olay esnasında kendilerini araçta bekleyen Nazif G. (44) ile uzaklaştı.

        ÇOCUKLARA SAÇMA İSABET ETTİ

        Olay sırasında parkta bulunan Yiğit A.'nın yeğenleri 6 yaşındaki E.A. ve 12 yaşındaki B.A. saçma isabet etmesi nedeniyle yaralandı. 2 çocuk yakınları tarafından hastaneye götürülürken, ihbarla bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, parkta buldukları 3 boş kovan ve 2 dolu fişek üzerinde inceleme yaptı. Parktaki kaydırakta da saçma izleri olduğu belirlendi. Olayla ilgili harekete geçen Suç Araştırma ve Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Yiğit A., Murat G., Yalçın K., Şaban K. ve Nazif G.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Yiğit A. ve Murat G.’nin tutuklandığı öğrenildi.

        Olayda el, yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan E.A.’nın özel hastanede; alın, sol omuz ve sol koltuk altına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan B.A.’nın ise Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Olay sırasında Yalçın K. ile kimliği öğrenilemeyen 1 kişinin daha yaralandığı belirtildi.

        2 TUTUKLAMA

        Gözaltına alınan 10 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 8’i ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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