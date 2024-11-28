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        Kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, eşi tarafından öldürüldü (2)

        CENAZESİADANA'YA GÖNDERİLDİAntalya'da kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı eşi Abdullah Poyraz tarafından tabancayla vurularak öldürülen Hale Akbaş Poyraz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından kızı Rojbin, dayısı ve yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:15
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        Kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, eşi tarafından öldürüldü (2)
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        CENAZESİADANA'YA GÖNDERİLDİ

        Antalya'da kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı eşi Abdullah Poyraz tarafından tabancayla vurularak öldürülen Hale Akbaş Poyraz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından kızı Rojbin, dayısı ve yakınlarına teslim edildi. Rojbin güçlükle ayakta dururken, yakınları kendisine destek olmaya çalıştı. Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Adana'ya gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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