Kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, eşi tarafından öldürüldü (2)

Antalya'da kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı eşi Abdullah Poyraz tarafından tabancayla vurularak öldürülen Hale Akbaş Poyraz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından kızı Rojbin, dayısı ve yakınlarına teslim edildi. Rojbin güçlükle ayakta dururken, yakınları kendisine destek olmaya çalıştı. Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Adana'ya gönderildi.

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