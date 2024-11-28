Kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, eşi tarafından öldürüldü (3)
ADLİYEYESEVK EDİLDİAntalya'da dün kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla öldüren Abdullah Poyraz, sağlık kontrolünden ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYESEVK EDİLDİ
Antalya'da dün kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla öldüren Abdullah Poyraz, sağlık kontrolünden ardından adliyeye sevk edildi. Abdullah Poyraz çıkışta gazetecilerin 'Neden öldürdün', 'Pişman mısın' sorularını yanıtsız bıraktı.
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