Kuzeninin alacağı için görüşmeye gitti, tabancayla vurularak öldürüldü (3)

'HARAÇİSTEDİLER'

Antalya'da kuzeninin alacağı için geldiği kahvehanede çıkan tartışmada Uğur Akyol'u tabancayla vurarak öldüren F.D.'nin yanı sıra amcası A.D. de gözaltına alındı. F.D. ve A.D. bugün öğle saatlerinde polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. 2 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Hastane çıkışında gazetecilerin olayla ilgili sorusu üzerine F.D., "Bir şey söylemeyeceğim, haraç istediler" dedi.