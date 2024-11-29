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        Kuzeninin alacağı için görüşmeye gitti, tabancayla vurularak öldürüldü (3)

        'HARAÇİSTEDİLER'Antalya'da kuzeninin alacağı için geldiği kahvehanede çıkan tartışmada Uğur Akyol'u tabancayla vurarak öldüren F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:35
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        Kuzeninin alacağı için görüşmeye gitti, tabancayla vurularak öldürüldü (3)
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        'HARAÇİSTEDİLER'

        Antalya'da kuzeninin alacağı için geldiği kahvehanede çıkan tartışmada Uğur Akyol'u tabancayla vurarak öldüren F.D.'nin yanı sıra amcası A.D. de gözaltına alındı. F.D. ve A.D. bugün öğle saatlerinde polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. 2 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Hastane çıkışında gazetecilerin olayla ilgili sorusu üzerine F.D., "Bir şey söylemeyeceğim, haraç istediler" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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