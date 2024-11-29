Kuzeninin alacağı için görüşmeye gitti, tabancayla vurularak öldürüldü (4)

Antalya'da kahvehanede çıkan tartışmada Uğur Akyol'un tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Furkan Dere ile amcası A.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan Furkan Dere 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, A.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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