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        Antalya'da kasım sonunda denize girdiler

        TÜRKİYE'nin birçok yerinde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 13:00 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:05
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        Antalya'da kasım sonunda denize girdiler
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        TÜRKİYE'nin birçok yerinde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Denizin havadan sıcak olduğu kentte Konyaaltı Sahili'ne gelenler, denize girdi.

        Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte hafta sonunu ve güneşi fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazıları denizde yüzerken, bazıları da sahilden olta atarak balık tutmaya çalıştı. Sahilde güneşlenenlerin ve kitap okuyarak vakit geçirenlerin yoğun olduğu Konyaaltı'nda yerleşik yabancıların çoğunlukta olduğu dikkati çekti.

        Yüzme bilmediği için denize giremediğini ama balık tutmaya çalıştığını belirten Ayhan Peköz, "İnsanlar yüzüp, eğleniyor. Hava çok güzel. Ben de balık tutuyorum" dedi.

        PAZARTESİ YAĞIŞ GELİYOR

        Kentte yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Miron Kaplan da ağabeyiyle birlikte denizde balık tuttuğunu söyledi. Kaplan, "Denize girmedik ama balık yakaladık. Denizde de bazen yüzüyoruz. Hava sıcak çok güzel" diye konuştu.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; hava sıcaklığı 2 Aralık Pazartesi günü düşerek yerini kuvvetli yağışa bırakacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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