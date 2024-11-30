Alanyaspor – Trabzonspor: 2-1

44’üncü dakikada Hadergjonaj penaltıyı kullanmak için penaltı noktasına gitti. Hadergjonaj kullandığı penaltıda topu sağ köşeye gönderirken Uğurcan Çakır ise sol köşeye gitti. Top ağlarla buluştu: 1-1

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