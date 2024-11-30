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        Alanyaspor – Trabzonspor maçının ardından

        SÜPER Lig'in 14'üncu haftasında Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 22:51 Güncelleme: 30.11.2024 - 22:55
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        Alanyaspor – Trabzonspor maçının ardından
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        SÜPER Lig'in 14’üncu haftasında Alanyaspor sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Mücadele 2-1 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında yaptığı açıklamasında, ikinci yarıdaki hatalara vurgu yaptı. Güneş, kazanmaya ihtiyaç duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Maça da kazanma arzusuyla iyi başladık ve oyunu iyi taşıdık. İlk yarı genel anlamda istediğimiz gibi geçti. Hem oyunumuz hem de sonucumuz olumlu ilerliyordu. Ancak ilk yarının son bölümünde verilen penaltı ve ardından kaçırdığımız gol var ama yine de genel olarak ilk yarıda oyuncularımızın savunma anlayışı, dikkati, topa sahip olduktan sonraki hızlı geçişleri oldukça olumluydu. İkinci yarıya da aynı oyun anlayışıyla devam edip penaltıya rağmen kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir maçtı. Ancak ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde tamamen dağıldık. Topu önde tutamadık, baskı yapmadık. Rakip geldi pozisyonlar buldu golde yedik. Daha sonra oyunu yeniden kontrol etmeye başladık. Rakip 10 kişi kaldığında ise hem sakin kalmayı başaramadık hem de bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. O bölümlerde daha fazla pozisyon üretebilir, daha sakin bir oyunla rakibe daha etkili olabilirdik. Zamana oynama olayı da olunca rakipte bunu iyi kullandı. Maçın 68. ve 76. dakikaları arasında neredeyse hiç oyun oynanmadı, sadece 10-15 saniyelik bir akış oldu. Oyunun ritmi tamamen kayboldu.”

        GÜNEŞ: PUAN KAYBI BEKLEMİYORDUM MAALESEF 3 PUAN KAYBETTİK”

        Güneş, Alanyaspor’un 10 kişi kaldığı dönemde daha sakin ve etkili bir oyun sergileyemediklerini belirterek, “Maçın uzatma süresi 10 dakika olarak verildi ama 20 dakika da verilse fark etmezdi çünkü oyun oynanmasına izin verilmeyen bir düzen vardı. Pozisyonlara ne verildi ne verilmedi konuşmak istemiyorum ama karşımızda 11 tane oyuncu var gibi oynadık. Bizde bu sürede rakibin tuzağına düştük. Bu süreçte gereksiz, kontrolsüz ortalar yaptık. Topu oyuna sokmada ve sakin kalmada başarısız olduk. Buna rağmen duran toplardan ve ortalardan pozisyonlar bulduk, ancak daha dikkatli olabilseydik goller bulmamız mümkündü. Her şey iyi giderken bir anda oyunun tersine dönmesi ve hızlı oynamak adına yapılan telaşlı hamleler oldu. Kontrolsüz toplar ve gereksiz panik, rakipte bunu zamana çevirerek maçı kazandı. Çok üzgünüm çünkü bu maçta puan kaybı asla beklemiyordum. Ancak maalesef 3 puan kaybettik” diye konuştu.

        UĞURLU: İKİNCİ GÖLÜN ARDINDAN MAÇI 3-4 FARKLI SKORLA BİTİREBİLİRDİK

        Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise Trabzonspor’un maçın başında coşkulu bir başlangıç yaptığını belirterek, “Maçı baştan sona değerlendirecek olursak, Trabzonspor’un diğer maçlara kıyasla daha coşkulu bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz. Bu coşkuyu belirleyen unsurlardan biri oyuncu tercihleri oldu. Biz de riskli oyunu seviyor ve oyuncu grubumuzun buna uygun olduğunu düşünüyoruz. Önde baskı yapmayı ve geçiş oyunu oynamayı tercih ettik, ancak bunun doğal olarak bazı riskleri vardı. Trabzonspor’un geçişlerde etkili olduğunu gördük ve maçın ilk 15 dakikasından sonra oyunun dengesini kurmayı başardık. Ancak yediğimiz gol sonrası bu dengeyi daha hızlı sağlamamız gerekiyordu, burada biraz zaman kaybettik. İlk yarının sonlarına doğru oyun daha dengeli bir şekilde geçti diyebiliriz. İkinci yarıya çıkarken Efecan ve Augusto’nun yerlerini değiştirdik. Bu değişiklikle birlikte rakibin sol bölgesini Augusto ile yapmaya daha etkili kullanmaya başladık. Augusto’nun attığı ikinci golün ardından yaklaşık 20 dakikalık bir süreçte maçı 3-4 farklı bir skorla bitirebilecek pozisyonlara girdik. Ancak bu pozisyonları değerlendiremedik. Eğer duran toplarda ve geçiş oyunlarında daha başarılı olsaydık, çok daha farklı bir maç izleyebilirdik” dedi.

        “YUSUF ÖZDEMİR TARTIŞMALI BİR KARARLA OYUNDAN ATILDI”

        75’inci dakikada Yusuf Özdemir’in kırmızı kart görmesiyle ilgili de konuşan Uğurlu takımın potansiyeline inandığını da belirtti. Uğurlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “75’inci dakikada Yusuf Özdemir’in tartışmalı bir kararla oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldık. Bu durum ister istemez moralimizi etkiledi ve skor üstünlüğünü koruma içgüdüsüyle biraz daha savunmaya çekildik. Çok fazla yaslanmayı istemesek de Trabzonspor güçlü bir takım, belki son dönemde aldığı sonuçlar eleştiriliyor, ancak kaliteli ve etkili oyuncuları var. Böyle bir takıma karşı doğal olarak baskı yedik, ancak kazandığımız toplarla geçiş oyunlarını tekrar denedik. Yine de bu süreç kolay olmadı hem baskı yedik hem de savunmada konsantrasyon sağlamaya çalıştık. Şunu söyleyebilirim ki oyuncularım maçın başından sonuna, 10 dakikalık uzatma dahil, büyük bir özveriyle oynadılar. Çok istediler, coşkulu ve mücadeleci bir oyun sergilediler. Özellikle galibiyet sonrası gösterdikleri enerji ve mücadele beni çok mutlu etti. Bu takımın oyuncu kalitesine ilk geldiğimde de söylemiştim. Puan tablosunda ve sıralamada istediğimiz noktada olmayabilir, ancak bu oyunu geliştirirsek çok daha farklı bir Alanyaspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda Samsunspor maçında da çok iyi oynamıştık, ancak oradan yalnızca bir puan alabildik. Bugün ise 3 puanla ayrılmayı başardık. Tabii ki bu başarı sadece bizimle gelmiş değil. Fatih Tekke’nin de bu takımda büyük emekleri var. Geçen sezon yakalanan başarı ve gösterilen performans göz ardı edilemez. Bu takımın bugünkü seviyesine ulaşmasında onun da ciddi bir payı var. Ben bu takıma çok güveniyor ve inanıyorum. Bizim oyun sistemimize uygun olduğunu düşünüyorum. Galibiyet sevindirici, ancak alınacak dersler ve düzeltmemiz gereken noktalar var. Daha yukarılara çıkmamız için eksiklerimizi giderip oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda enerjisi, coşkusu ve isteğiyle daha bütün bir oyun sergileyen, hedeflerine ulaşan bir Alanyaspor göreceğiz istiyoruz ve bekliyoruz.”

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Şenol Güneş basın açıklaması

        -Sami Uğurlu basın açıklaması

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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