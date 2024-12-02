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        'İyi ki doğdun' diyen o ses, 'yeniden' doğdu

        DOĞUMgünlerinin isme özel şarkılarını yazan ve seslendiren Dilek Kavraal, bu kez İngilizce isimlerle yazılan doğum günü şarkıları üzerinde çalışıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:05 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:10
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        'İyi ki doğdun' diyen o ses, 'yeniden' doğdu
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        DOĞUMgünlerinin isme özel şarkılarını yazan ve seslendiren Dilek Kavraal, bu kez İngilizce isimlerle yazılan doğum günü şarkıları üzerinde çalışıyor. Kanseri atlatıp, üretim sürecine devam eden Kavraal, "Ülkemizin yerli ve milli doğum günü şarkısını yapan kişiyim" dedi.

        Besteci, söz yazarı ve şarkıcı Dilek Kavraal, isme özel doğum günü şarkılarını 2012 yılından bu yana seslendiriyor. Müzik sektörüne farklı bir soluk getiren Kavraal, şarkılarıyla Türkiye'nin yanı sıra dünyada da popüler oldu. Kariyerinin zirvesinde yakalandığı kanser nedeniyle 3 yıl tedavi gören Kavraal, hayat enerjisi, moral ve motivasyonuyla hastalığı yendi. Müzik serüvenini anlatan Dilek Kavraal, "Yaklaşık 30 yıldır müzik yapıyorum desem yeridir. Ama herkes beni doğum günü şarkılarıyla tanıyor. Ülkemizin yerli ve milli doğum günü şarkısını yapan kişiyim. Fakat fiziksel olarak tanışma şansımız pek olmadı. Doğum günü şarkılarım, benim kıymetlilerim. Çünkü gerçekten çok özgün, keyifli, pozitif ve neşeli şarkılar oldu. Gittiğim her yerde, kendi sesime rastlıyorum" dedi.

        '15 BİN DÜNYA İSMİYLE DOĞUM GÜNÜ ŞARKISI ÇIKARIYORUZ'

        İsme özel doğum günü şarkılarının doğuşundan bahseden Kavraal, "Herkes, bildiğimiz klasik 'Happy Birthday' şarkısıyla doğum günü kutluyordu. Sahnede program yaparken birinin doğum günü olduğunda bu şarkıyı söylüyordum. Bu şarkıyı o kadar sevmiyordum ki bir gün 'Bu ülkeyi bu eziyetten kurtaracağım' dedim. Bence daha güzel bir doğum günü şarkısı yaptım. Hayatımıza teknolojinin nimetleri girdikçe isimleri çoğalttım. Herkesin ismine özel okumak istedim. Çok uzun bir çalışma süreciydi. Hatta arkadaşlarım binlerce şarkıyı seslendirmenin zor olduğunu söylüyordu. Ama başardım. Şu anda İngilizce versiyonunu da yaptık. 15 bin dünya ismiyle doğum günü şarkısı çıkarıyoruz" diye konuştu.

        'GENÇ KIZLARIN SEVGİLİSİ KINA TÜRKÜLERİMİZ OLDU'

        Doğum günü şarkılarının yanı sıra kına gecesi türküleri ve ninnileriyle de ön plana çıkan Kavraal, "Doğum günü şarkıları biraz daha motive etti. Tabii ki doğum günleri dışında hayatımızda en özel günlerimiz, kına geceleri ve düğünler. İnsanların mutlu anında özel hissetmeleri için kına şarkıları da yapıyorum. Genç kızların sevgilisi kına türkülerimiz oldu. Hem geleneksel bir tarafının olması hem de duygusal olması en güzel yanı. Kına türküsünde geline ismiyle hitap etmek ayrı bir duygusallık katıyor. Bir de bebekler için ninnilerimiz var. Onlar benim en sevdiklerim" dedi.

        'KENDİME ÇOK İNANDIM'

        Kariyerinin zirvesinde yakalandığı kansere yenilmeyen Dilek Kavraal, tedavi sürecini şöyle anlattı: "Bundan 5 yıl önce bir anda rahatsızlandım. O dönem bana kanser teşhisi kondu. Bu geçen 5 yıl gerçekten çok yorucu, yıpratıcı bir süreçti. Çok sıkıntılı günler geçirdim. Ama bir gün biteceği konusunda hiçbir şüphem yoktu. 'Bunlar tedavi süreçleri, halledeceğim, başarırım' diyordum. Hep kendime bu yönde telkin verdim. İçimdeki savaşları, hep umudun kazanacağını biliyordum. Çünkü umut dünyanın en güzel duygusu. Ben de kendime çok inandım. Mucizeler yaşamın içerisinde. Müzik kariyerime devam edeceğim ama insanlara en azından bir konuda ilham vermem gerekti. Ben hayata tutunduysam, bugün evlerinde, hastane odalarında zor anlar yaşayanlar da tutunabilir. Nefes aldığınız sürece hiçbir şey imkansız değil. Bunun canlı ispatı olarak buradayım. Bundan sonra da neşeli şarkılar yaparak kariyerime devam edeceğim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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