Antalya 16,6 milyonu aştı; tüm zamanların turist rekoru kırıldı

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, 2024 yılı 11 aylık dönemde Antalya'ya gelen turist sayısının 16 milyon 600 bini aştığını açıkladı. Kavaloğlu, Antalya'nın, tüm zamanların yıl rekorunu şimdiden kırdığını kaydetti.

Bu yıl turizm tarihinde tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan Antalya'da, kasım ayı sonu itibarıyla toplam turist sayısı 16,6 milyonu aştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış gösteren yabancı turist sayısı, tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Turizm tarihindeki rekoru 2023 yılındaki 15 milyon 689 bin 258 kişi olan Antalya'nın yeni rekorunun aralık ayı sonunda 17 milyonu aşacağı öngörülüyor.

ORTA DOĞU'DAN GELEN TURİST SAYISI AZALDI

Kavaloğlu, "2019 verilerinden sonra en yüksek artışı Ukrayna'da sağlamıştık, 1 milyon kişiyi geçmişlerdi. O rakam 200 binlere kadar düştü. Bu yıl 500 bine yaklaşacak ama Avrupa'da yaşayan Ukraynalılar da tatil için yine Antalya'yı tercih ediyor. Ama savaşın bitmesi, bizim için çok büyük bir avantaj olacak. İnsanlık için de çok büyük bir avantaj olacak. Bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. Özellikle Orta Doğu'daki gerilim de bizi turizm anlamında etkiliyor. İsrail-Filistin arasındaki bu problemin çok ciddi anlamda turizme olumsuz etkileri oluyor. Orta Doğu'dan gelen turist sayısında da çok ciddi azalma söz konusu. Tabii ki turizmci, her zaman barışı tercih eder. Bir an önce bu coğrafyaya barışın gelmesini tercih ediyoruz" dedi.