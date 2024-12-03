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        'Yaşamaz' denilen Enes, kendisi gibi görme engellilere umut oluyor

        ANTALYA'da5,5 aylıkken 500 gram ağırlığında doğan, doktorların 'yaşamaz' dediği Enes Özcan İşkol (19), 3,5 ay kaldığı kuvözdeki ışık nedeniyle görme yetisini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:15
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        'Yaşamaz' denilen Enes, kendisi gibi görme engellilere umut oluyor
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        ANTALYA'da5,5 aylıkken 500 gram ağırlığında doğan, doktorların 'yaşamaz' dediği Enes Özcan İşkol (19), 3,5 ay kaldığı kuvözdeki ışık nedeniyle görme yetisini kaybetti. 7 yaşında okulda bilgisayarla tanışan Enes, kendisi gibi görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için dijital programlar ve sadece sesten oluşan oyunlar kodluyor. Enes, farklı ülkelerden binlerce görme engellinin çevrim içi oynadığı oyununa grafik ekleyebilmek istiyor.

        Kepez ilçesinde yaşayan Neslihan ve Sait İşkol çiftinin ilk çocuğu Enes, 2005 yılında 5,5 aylıkken 500 gram ağırlığında doğdu. Doktorların 'yaşamaz' dediği Enes, 3,5 ay kuvözde kalarak yaşama tutundu. Herkesin 'mucize bebek' olarak bahsettiği Enes, 3,5 ay sonra annesinin kucağına verildi. Oğlunu kucağına alan kadın bir terslik olduğu anlayarak doktora başvurdu. Kontrollerde, Enes'in kuvözdeki ışıktan dolayı görme yetisini kaybettiği belirlendi. İlk etapta ne yapacağını bilemeyen İşkol ailesi, çocuklarının yaşıtlarından geri kalmaması için tüm imkanlarını seferber etti. Görme engelliler için verilen eğitimi alan Enes, 7 yaşında okulda bilgisayarla tanıştı. Burada sadece ses komutları duyulan uygulamalarla tanışan Enes, o günden sonra bilgisayara yoğunlaştı.

        ENGELLİLER İÇİN PROJE ÜRETMEYE BAŞLADI

        Bir yandan eğitimine devam eden Enes, bir yandan da bilgisayarda kendisi gibi görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için projeler oluşturmaya başladı. Enes ilk etapta eğlenmek için yaptığı ve 'nbmstudios' adını verdiğini oyunu site üzerinden ücretsiz dolaşıma soktu. Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için gün içerisinde ihtiyaçları olabilecek birçok şeyi içeren program yazan Enes, bu uygulamayı da kullanıma açtı. Dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin çevrim içi oynadığı ve yalnızca sesten oluşan 3 oyun ve 2 uygulamaya sahip olan Enes, kendisi gibi görme engelli kişilerin geleceklerine bir şeyler katabilmek istiyor. Enes, farklı ülkelerden binlerce görme engellinin çevrim içi oynadığı oyununa grafik ekleyebilmek için uğraşıyor.

        'EKRAN YOK, GRAFİK YOK, SADECE SES VARDI'

        Bilgisayarla çocuk yaşta tanıştığını söyleyen Enes Özcan İşkol, "Okulda ilk başta platformlarda gezinip, görme engellilerin oynadığı bir oyun oynuyorduk. Bunları yaparken yeni bilgiler öğreniyorduk. O günden sonra bilgisayar kullandım ve 12 yaşında daha profesyonel kullanmaya başladım. 2019 yılında açık kaynaklı kodları inceliyordum. Görme engelliler için oluşturulan bir dil vardı. O dil sayesinde sesli oyunlar oluşturabiliyorduk. Ekran yok, grafik yok sadece ses vardı. O zaman bir arkadaşımla birlikte ilk oyunumuzu geliştirdik" dedi.

        'GÖREN İNSANLAR EĞLENEBİLİYOR'

        Geliştirdikleri uygulamayla görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak istediklerini belirten İşkol, "Şu an 2 uygulamamız ve 3 oyunumuz var. Uygulama günlük işlerimizi bilgisayarda daha hızlı ve kolay yapmamızı sağlıyor. Bizim yaptıklarımız sesli oyun olduğu için kod yazımı biraz karışık. Eğer yardımcı olunur ve grafik eklersek inanıyorum ki daha güzel olacaktır. Gören insanlar çok iyi eğlenebiliyor. Benim gibi görme engellilerin erişim sıkıntısı oluyor. Birçok oyun görme engelliler için tasarlanmadı. Hem eğlenmek hem vakit geçirmek için bunları yapmak istiyorum. En başta kendim de vakit geçirmek istiyordum" diye konuştu.

        'BU KADAR BÜYÜYECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM'

        Oyunları eğlenmek için yapmaya başladığını belirten Enes Özcan İşkol, "Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Yaptığımız projelerle insanların daha iyi zaman geçirmesini hedefliyoruz. Benim hedefim hem geleceğimi tasarlamak hem de benim durumumdaki insanların geleceklerine bir şeyler katmak. Yazdığım bir kodun çalıştığını gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Başarılı olduğumu gördüğümde devam etme hırsım çoğalıyor. Oyunumuzu daha üst seviyelere taşımak istiyorum. Görme engelli arkadaşlarımın projelerimizden yararlanmasını istiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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