ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'na 28 ülkeden 232 golfçü katıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki golf tesisinde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı. Avrupa'nın en büyük Pro-Am turnuvalarından Golf Mad Pro-Am'e 28 ülkeden 232 golfçü katıldı. 3 amatör, 1 profesyonel golfçüden oluşandan takım oyunu formatında gerçekleşen turnuvada toplam 100 bin avro ödül verilecek. Turnuvada 6 kez Avrupa şampiyonluğu kazanan İngiliz golfçü Simon Dyson ve 2 kez dünya şampiyonu olan Robert Rock da mücadele edecek. Europen Tour ve Challenge Tour'da oynamış profesyonel golfçüler de turnuvada yer aldı.