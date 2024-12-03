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        Antalyaspor kupada 5'inci tura rahat yükseldi

        TÜRKİYE Kupası 4'üncü tur maçında Antalyaspor, sahasında oynadığı maçta 3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele veren Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 yenerek 5'inci tura yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:29 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:35
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        Antalyaspor kupada 5'inci tura rahat yükseldi
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        TÜRKİYE Kupası 4’üncü tur maçında Antalyaspor, sahasında oynadığı maçta 3’üncü Lig 3’üncü grupta mücadele veren Küçükçekmece Sinopspor’u 4-1 yenerek 5’inci tura yükseldi.

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında sahasında Küçükçekmece Sinopspor ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı Akdeniz ekibi, üstün bir oyun sergilediği ilk yarıda 16’ncı dakikada Gaich’in attığı golle 1-0 öne geçti. Antalyaspor’da 22’nci dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Uzun’un plase vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya daha iyi başlayan deplasman ekibi, 52’nci dakikada Enes İlkin’in attığı golle skoru 2-1’e getirdi. Yediği golün şokundan kısa sürede çıkan Antalyaspor’da Van de Streek 54’üncü dakikada kafa vuruşuyla farkı tekrar 2’ye çıkartarak durumu 3-1 yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, Townsend'in 90+1'inci dakikada ceza alanı dışından bulduğu golle durumu 4-1'e taşıdı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Antalyaspor sahadan 4-1 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını 5'inci tura yazdı.

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