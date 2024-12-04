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        Kaza yapan sürücüye hapis, kendisini trafikte sıkıştırdığı öne sürülen doktora beraat

        ANTALYA'da 2015 yılında kendisine karşılıksız aşk besleyen doktor Ufuk S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:55
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        Kaza yapan sürücüye hapis, kendisini trafikte sıkıştırdığı öne sürülen doktora beraat
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        ANTALYA'da 2015 yılında kendisine karşılıksız aşk besleyen doktor Ufuk S.’nin aracıyla sıkıştırması sonucu otomobiliyle havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis midibüsüne çarpıp zincirleme kazaya neden olduğu öne sürülen Zozan Yıldız, 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Ufuk S. beraat ederken, kazada ağır yaralanan Neşe Gül (47), "Ufuk S. beraat ederken, ben yatağa mahkum kaldım" dedi.

        Kaza, 13 Aralık 2015'te havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Beyin cerrahi uzmanı doktor Ufuk S. yönetimindeki cip, iddiaya göre karşılıksız aşık olduğu Zozan Yıldız'ın otomobilini takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan ve izini kaybettirmek için trafikte ilerleyen Yıldız, kendisini sıkıştıran Ufuk S.'nun cipiyle otomobilin yan kısmına çarpmasıyla panik yaptı. Kontrolden çıkan Yıldız'ın otomobili, önünde seyreden ve havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis midibüsüne çarptı. Zincirleme kazada, devrilen servis midibüsündeki 18 havalimanı çalışanı ile Ufuk S., yaralandı.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Kazaya ilişkin Antalya 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Ufuk S.'nin beraatine, Zozan Yıldız'ın ise 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Yıldız'ın cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Yıldız'ın ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

        'AĞLAMADIĞIM BİR GÜNÜM YOK'

        Kazada ağır yaralanıp, yatağa mahkum kalan havalimanı çalışanı Neşe Gül, Ufuk S.'nin beraat etmesine tepki gösterdi. Gül, "Kazadan bu yana 9 yıldır yatıyorum. Omurilik felçlisi olarak kaldım. En ağır yaralanan benim. Malulen emekli oldum ve Karaman'a geldim. Şu anda tuvalete bile gidemiyorum. Yatak yarası yüzünden her geçen gün çürüyorum. Ufuk S., kadını uzun bir süre araçla taciz ediyor. Sonunda bu kaza yaşanıyor. 9 yıldır hayatımı yatağa bağlı sürdürüyorum. Ufuk S., suçludur. Bu sonuç, beni oldukça üzdü. Taciz ettiği kızın arabasına vuruyor. Kazaya sebebiyet veriyor. Kendi kendime bakmaya çalışıyorum. Her günüm diğer günlerimden daha kötü geçiyor. Ağlamadığım bir günüm yok. Ufuk S. beraat ederken, ben yatağa mahkum kaldım. Bana sahip çıkılmasını istiyorum. Kazadan sonra hayatım mahvoldu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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