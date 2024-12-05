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        Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanık: Amacım, müdürü korkutmaktı

        ANTALYA'da huzurevindeki 3 arkadaşını öldürdüğü suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan İzzettin Süğüt (65), kurum müdürü ile tartıştıktan sonra bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiğini belirterek, "Amacım, müdürü korkutmaktı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:05
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        Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanık: Amacım, müdürü korkutmaktı
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        ANTALYA'da huzurevindeki 3 arkadaşını öldürdüğü suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan İzzettin Süğüt (65), kurum müdürü ile tartıştıktan sonra bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiğini belirterek, "Amacım, müdürü korkutmaktı" dedi.

        Olay, 3 Mayıs'ta Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi. İzzettin Süğüt, kendisiyle aynı huzurevinde kalan, husumet yaşadığı ileri sürülen Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı. Süğüt saldırı sonrası yangın merdiveninden kaçarken, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır olay yerinde, ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinden 3, Ahmet Özdemirel'in de 20 bıçak darbesi aldığı belirlendi. İzzettin Süğüt, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp, tutuklandı.

        'HEMŞİRE 'BENİ DARBETTİ' DİYE BAĞIRDI'

        'Kasten adam öldürme' suçuyla yargılanan İzzettin Süğüt, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşına çıktı. İzzettin Süğüt, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. 5 yıldır huzurevinde kaldığını ve sağlık sorunları bulunduğunu belirten Süğüt, "Epilepsi hastasıyım. Ağır beyin kanaması geçirdim. Benim hastane randevum geldi. Başhemşire ve müdür beni çağırdı. 'Tedavi olmak için taksiyle hastaneye gideceksin' dedi. Param olmadığını söyleyerek, 'Bana huzurevi arabası verin' dedim. Veremeyeceklerini söylediler. Ben de hemşirenin yüzüne elimle dokundum. 'Beni darbetti' diye bağırdı" dedi.

        'O GÜN KENDİMİ KAYBETTİM'

        Ardından kurum müdürü ve hemşirelerle tartışma yaşadıklarını, huzurevinden çıkarılmak için tehdit edildiğini söyleyen Süğüt, şunları anlattı:

        "Ertesi gün tedavi oldum. Müdür yanıma odaya geldi. Bana koridorda küfürler etti, vurmaya çalıştı. 'Seni huzurevimden atacağım' dedi. 'İmza atmazsan, hemşireyi taciz ettiğini söyleriz' dediler. Ben de imza attım. Ardından sabah saatlerinde huzurevinden çıktım. O gün kendimi kaybettim. Psikolojim bozuldu. Bana müdür kameralar karşısında küfretti, 'Seni vurdururum' dedi."

        'EN YAKIN ARKADAŞLARIMDI'

        Kurum müdürüyle tartıştıktan sonra bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiğini anlatan Süğüt, "O an sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra oda arkadaşım Ali Serdar Batır'a bıçakla saldırdım. Selçuk sandalyede oturuyor, televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Kendimden geçtim, saldırdım. Amacım, müdürü korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i ise neden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel, en yakın arkadaşlarımdı. Onları bıçakladığımı öğrendiğimde pişman oldum ve ağladım" dedi.

        Mahkeme heyeti, 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Süğüt'ün tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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