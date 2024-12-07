Tarihi merdivenlerin nişleri bağımlıların mekanı oldu

ANTALYA'nın tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'ni Yat Limanı'na bağlayan, 11'inci yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edilen 44 basamaklı Kırk Merdiven'in alt kısmındaki nişler ile devamındaki surların altındaki nişler, evsizler ve alkoliklerin mekanı oldu. Nişler içinde alkol alanlar buralarda konaklayıp, tarihi eserlere zarar veriyor, turistleri korkutuyor.

Antalya kent merkezinde Helenistik Dönem'den Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait tüm izlerin taşındığı, Türkiye'nin en önemli tarihi şehirlerinden biri olan Kaleiçi'ndeki surlar ve Kırk Merdiven'deki nişler, alkoliklerin ve evsizlerin mekanına dönüştü. Selçuk Mahallesi Merdiven Sokak'ta, Kaleiçi ile Yat Limanı arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından biri olan ve 11'inci yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edildiği belirten 44 basamaktan oluşan Kırk Merdiven'in altında 2 adet niş bulunuyor. Bu geniş nişleri uzun süredir evsizler veya alkolikler mekan olarak kullanıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kaleiçi ve Yat Limanı'ndaki en önemli gezi noktalarından biri olan ve Yat Limanı'nın panoramik fotoğraflarının da çekildiği nişlerin altında toplanan bir grup vatandaş, uzun süredir burada yaşıyor. Bölge esnafı bu kişilerin sürekli alkol aldıklarını, bölgeyi aşırı kirlettiklerini, ziyaretçileri de korkutup, rahatsız ettiklerini dile getirdi. Esnaf, içtikleri alkollerin şişelerini de kırarak ortalığa atan kişiler nedeniyle Kırk Merdiven bölgesinde ciddi bir koku sorunu yaşandığını söyledi.

1 HAFTADIR POLİSİ ARIYORLAR 1 haftadır polisi arayıp şikayetçi olduklarını anlatan esnaf kimsenin müdahalede bulunmamasından şikayet ederken, 4 Aralık'ta Muratpaşa Kaymakamlığı'na iletilen bir şikayet sonrası bölgeye gelen ekipler işlem yaptı. Aynı gün sabah saatlerinden itibaren 5 kişi alkol alırken, bir vatandaş kaymakamlığa durumu bildirdi. Kaymakamlık tarafından öğle saatlerinde gönderilen ekipler tarafından merdiven altındaki nişler ile devamındaki tarihi surların altındaki nişlerin içine çadır ve yatak kurup burada yaşayan Yüksel Ö., Namık Kemal Ç., Semiramis Şimşek K., Sadık P. hakkında çevreye verdikleri rahatsızlıktan dolayı idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Ayrıca bu kişilerin bulunduğu yerden menedildiği de kaydedildi. Zabıta ekipleri ise bırakılan çöpleri temizledi.

POLİS ÇIKARDI, 2 SAAT SONRA GERİ DÖNDÜLER Bölge esnafı sürekli bu sorunu yaşadıklarını belirterek, şikayet ettiklerini, ancak kaldırıldıktan 1-2 saat sonra bu kişilerin yeniden buraya geldiklerinden dert yandı. Diğer yandan Kırk Merdiven'in iniş kısmındaki bazı taşların zarar gördüğü ve parçalandığı da görüldü. Tarihi merdivenlerin duvarları ve nişlerin içine ciddi ölçüde zarar verildiği de belirlendi. Polis ve zabıta ekipleri tarafından uzaklaştırılan bu kişilerden bazıları birkaç saat sonra aynı yere dönüp, yeniden yerleşti. Esnaf, buraların demir parmaklıkla kapatılması gerektiği önerisinde bulundu.