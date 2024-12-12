Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Deri ve mamullerinde 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz'

        TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Güven Karaca, "Deri ve deri mamulleri sektöründe dünya pazarının yüzde 1'ini alırken, deri konfeksiyon sektöründe yüzde 5'in üzerinde pazar payına sahibiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Deri ve mamullerinde 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz'
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Güven Karaca, "Deri ve deri mamulleri sektöründe dünya pazarının yüzde 1'ini alırken, deri konfeksiyon sektöründe yüzde 5'in üzerinde pazar payına sahibiz. Dünya liderlerinden biriyiz. 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.

        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Antalya'da düzenlenen 13'üncü Deri ve Kürk Modası Fuarı başladı. Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen fuar 1 hafta sürecek. TİM Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, fuar hakkında bilgi verdi.

        Deri ve deri mamulü sektöründe 2023 yılında 1,86 milyar dolar ihracat yapıldığını anlatan Karaca, "2024'e girdiğimizde, ilk çeyreği bitirdiğimizde bu ihracat rakamının yüzde 30 azaldığını gördük. Bizi biraz endişelendirdi. Sebeplerine baktığımızda da pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki hareketlilik, Avrupa Birliği'ndeki pazarın daralması, ülkelerdeki ekonomik krizin etken olduğunu gördük. 2024'ün sonuna az kaldı. Görüyoruz ki yüzde 30 olan düşüş yüzde 18'e kadar geldi. Yani iyileşme söz konusu. İnşallah bu etkinliğimizde de 68 firmamız, 700 müşterimizle bu çıkışı yakalayarak 2025'i planlamayı öngörüyoruz" diye konuştu.

        'DERİ SEKTÖRÜNDE ABD EN ÖNEMLİ PAZARIMIZ'

        Karaca, şunları söyledi:

        "Deri konfeksiyon sektöründe ABD en önemli pazarımız. Ardından Fransa geliyor. Ürünlerimizin yüzde 45'ini Avrupa Birliği ülkelerine satıyoruz. Burada ciddi bir pazar payına sahibiz. Deri ve deri mamulleri sektöründe dünya pazarının yüzde 1'ini alırken, deri konfeksiyon sektöründe yüzde 5'in üzerinde pazar payına sahibiz. Dolayısıyla aslında dünya liderlerinden biriyiz. 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Hemen hemen hepsinde maliyetimiz var. Asıl odaklandığımız yer günümüzde e-ticaret. Çünkü artık pazar diye bir şey yok, e-ticaret var. Tek bir tuşla dünyaya ulaşabiliyorsunuz. Dünya ticaretinde 30 trilyon dolarlık pazar var. 5 trilyonu e-ticaretten geçiyor. Yakında önümüzdeki 10 yıl içerisinde bunun yarısının e-ticaret içerisinde olacağını düşünüyorum, e-ticaret üzerinde mal satmamız, e-ticaret üzerinden ihracat yapmamız lazım."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Veda günü
        Veda günü
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        İdeal erkeği tarif etti
        İdeal erkeği tarif etti
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Almanya'nın Elzach şehrinden gelen heyet kardeş şehir Demre'de ziyaretlerde...
        Almanya'nın Elzach şehrinden gelen heyet kardeş şehir Demre'de ziyaretlerde...
        Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Alanya'da başladı
        Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Alanya'da başladı
        Akseki'de okullara su arıtma cihazları yerleştirilmeye başlandı
        Akseki'de okullara su arıtma cihazları yerleştirilmeye başlandı
        13. Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da başladı
        13. Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da başladı
        Antalya'da eski eşini öldüren sanık yargılanıyor
        Antalya'da eski eşini öldüren sanık yargılanıyor
        Antalya'da bir evin bahçesinden 2 kamyon çöp çıktı
        Antalya'da bir evin bahçesinden 2 kamyon çöp çıktı