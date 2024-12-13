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        Uykuda yakalandığı yangından, arka odaya kaçarak kurtuldu

        ANTALYA'da giriş katındaki dairede çıkan yangına uykuda yakalanıp, arka odaya kaçarak alevlerden kurtulan Taner Gülen (58), itfaiye ekibinin yardımıyla evden çıkartıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:00
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        Uykuda yakalandığı yangından, arka odaya kaçarak kurtuldu
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        ANTALYA'da giriş katındaki dairede çıkan yangına uykuda yakalanıp, arka odaya kaçarak alevlerden kurtulan Taner Gülen (58), itfaiye ekibinin yardımıyla evden çıkartıldı.

        Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 282 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içerde bir kişinin olduğu belirtildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken; alevlerden kaçarak arka odaya sığınan Taner Gülen, itfaiye eri tarafından evden çıkartıldı. Saçında ve yüzünde hafif yanıklar oluşan Gülen, sağlık ekibi gelene kadar itfaiye aracının demirlerine oturtuldu. Bu sırada Gülen'e komşular tarafından su verildi.

        'DIŞARI ÇIKMAYA ÇALIŞSAM YANARDIM'

        Yangın sırasında giriş kattaki evde uyuduğunu, alevleri görünce arka odaya kaçarak kurtulduğunu anlatan Taner Gülen, "Dışarıya çıkmaya çalışsam yanarım diye düşündüm. Sonrasında arka taraflara kaçıp, kurtuldum. Nasıl çıktığını bilmiyorum" dedi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibine teslim edilen Taner Gülen, ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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