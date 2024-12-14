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        'Güvenilir olmayan yerlerden alınan takviye gıdalar sağlığa ciddi zararlar verebilir'

        ANTALYAEczacılar Odası Başkanı İsmail Erçin, takviye edici gıdaların bilinçsiz kullanımına dikkat çekip, bu ürünlerin sıkı şekilde denetlenmesi ve uygun yerlerde satılması gerektiğini vurguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 09:19 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:25
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        'Güvenilir olmayan yerlerden alınan takviye gıdalar sağlığa ciddi zararlar verebilir'
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        ANTALYAEczacılar Odası Başkanı İsmail Erçin, takviye edici gıdaların bilinçsiz kullanımına dikkat çekip, bu ürünlerin sıkı şekilde denetlenmesi ve uygun yerlerde satılması gerektiğini vurguladı. Erçin, "Özellikle internet üzerinden veya güvenilir olmayan yerlerden alınan ürünler sağlığa ciddi zararlar verebilir. Halkımız, bu konuda bilinçli olmalı" dedi.

        Antalya Eczacılar Odası Başkanı İsmail Erçin, kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların takviye edici ürünlere yöneldiğini belirterek, dikkat edilmesi gereken konulara değindi. Başkan Erçin, Türkiye'de takviye edici gıdalar ve ilaç dışı ürünlerde yeterli denetim olmadığını belirterek, "Ürünlerin güvenilirliğinden emin olamıyoruz. Vatandaş, bu ürünlerin bilimsel verilerini anlamakta zorlanıyor. Devletimizden bu konuda sıkı bir denetim beklentisi var" dedi. Takviye edici gıdaların ruhsatlandırılmasıyla ilgili farklı kurumların görev aldığını belirten İsmail Erçin, "Sağlık Bakanlığı sıkı denetimler yapıyor ve firmalardan birçok veri talep ediyor. Ancak Tarım Bakanlığı'nda süreç daha kolay gerçekleşiyor ve denetimler yetersiz kalıyor. Bu durum halk sağlığı açısından risk oluşturuyor" diye konuştu.

        'İLAÇ STATÜSÜNDE DEĞERLENDİRİLMELİ'

        Başkan Erçin, takviye edici gıdaların Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç statüsünde ruhsatlandırılması gerektiğini belirterek, "C vitamini gibi ürünlerin dozları ve farmasötik formları vardır. Avrupa'da 1000 miligram üzerindeki ürünler yalnızca eczanelerde satılıyor. Türkiye'de de benzer bir sistemin uygulanması gerekiyor" dedi. Erçin, takviye edici gıdalarla ilgili yasaların yetersiz olduğunu, cezaların caydırıcılığının artırılması gerektiğini belirterek, "Yüksek cezalar getirilmeden bu tür sorunların önüne geçilemez. Sahte ürünlerin üretimi ve satışı engellenmeli. İlaç, dozu ayarlanmış bir zehirdir aslında. Eczacılar olarak, takviye edici gıdaların ilaç statüsünde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde vatandaşın da bilinçsiz kullanımının önüne geçilebilir" diye konuştu.

        'GÜVENİLİR KANALLARDAN TEMİN EDİLMELİ'

        Marketlerde satılan takviye edici gıdaların saklama ve taşıma koşullarına ilişkin de Erçin, "Eczanelerde bu ürünlerin uygun sıcaklıkta saklandığını ve taşındığını biliyoruz. Ancak marketlerde satılan ürünlerin saklama koşulları, nereden geldiği ve gerçekliği belirsiz" dedi. Vatandaşların bu ürünleri kullanmadan önce doktor ve eczacı danışmanlığı almasının önemine vurgu yapan Erçin, "Özellikle internet üzerinden veya güvenilir olmayan yerlerden alınan ürünler sağlığa ciddi zararlar verebilir. Halkımız, bu konuda bilinçli olmalı ve yalnızca güvenilir kanallardan, eczanelerden ve sağlık danışanı bulunan yerlerden alışveriş yapmalı" diye konuştu.

        'CİDDİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU'

        Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) takviye edici gıdalarla ilgili yakın zamanda açıklamada bulunduğunu hatırlatan Erçin, TEB'in de sağlık ürünlerinin eczane dışındaki denetimsiz satış kanalları üzerinden halka sunulmasını, ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak gördüğünü aktardı. TEB'in açıklamasında, "İlaçlara ve takviye edici gıdalara güvenli erişimin tek adresi birinci basamak sağlık hizmet sunucuları olan eczanelerdir. Eczacılar, bu ürünlerin kullanımında doğru bilgi ve yönlendirme sağlayarak hastalarımıza en yakın sağlık danışmanlarıdır. İnsan sağlığı zincir marketlere emanet edilemeyecek kadar kıymetlidir" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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