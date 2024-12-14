Hollywood'un rakibi Çandırwood, tarım alanı ve depo oldu

ANTALYA'nınSerik ilçesi Çandır bölgesinde 1997-1998 yıllarında 120 dönümlük alanda faaliyete başlayan ve o dönem 17 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen, bölgedeki vatandaşların Hollywood'a rakip olarak 'Çandırwood' ismini verdiği Antalya Film Stüdyoları, tarım alanı ve depo oldu. Serik Belediyesi'nin hurda malzemeleri depoladığı, seralarda tarım yaptığı görülen stüdyoların 26 yıllık geçmişinde yalnızca 2 film çekildi.

Turizm kenti Antalya'nın Serik ilçesi Çandır bölgesinde 1998 yılında kurulan Antalya Film Stüdyoları, o dönem 17 milyon dolara mal oldu. 1999 yılında belde belediyesi olan Çandır Belediyesi'nden 25 yıllığına kiralanan 120 dönüm alanda, 10 bin 200 metrekare kapalı alanı ve 2 ayrı stüdyosu ile film stüdyosu, bölge halkı tarafından Hollywood'a rakip olarak 'Çandırwood' olarak adlandırıldı. Yapıldığı dönemde Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük film stüdyosu olma özelliğiyle dikkati çeken stüdyoları, ünlü film şirketleri Golden Horn ve Tekfen Holding ortaklığı işletti. Yıllar boyu film yapımcılarına teklifler götürüldü ve stüdyoları kullanabilecekleri anlatıldı ancak 26 yıllık stüdyolarda yalnızca Amerikan Hallmark yapımı 'Arabian Nights' ile Cem Yılmaz'ın oynadığı ve senaryosunu yazdığı 'G.O.R.A.' çekildi. Büyük umutlarla yapılan 120 dönümlük film stüdyolarının daha sonra büyütülmesi planlandı. Ancak 26 yıllık süreçte beklenen ilginin görülememesi, yeni yatırımların yapılmaması nedeniyle çağın getirdiği teknolojik gelişmeye ayak uydurulamadı.

SET ARAÇLARI DA ATIL KALDI 2020 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı imar değişikliği kararının ardından, bölge 'belediye hizmet alanı, yeşil alan, ticaret ve sosyal tesis alanı' olarak düzenlendi. Kiralama süresi sona eren tesisler, Serik Belediyesi tarafından yeniden değerlendirildi. Belediye, stüdyo alanını tarımsal faaliyetler ve çevre düzenlemeleri için kullanmaya başladı. 120 dönümlük alandaki seralarda üretim yapan belediye, stüdyoları da belediyeye ait park ve bahçelerdeki kullanılmayan malzemelerin deposu haline getirdi. Stüdyolar içerisinde hala setlerde kullanılan ışık ve ses sistemlerinin parçaları dikkati çekerken, bazı filmlerde kullanılan set araçlarının da atıl halde durduğu görüldü.