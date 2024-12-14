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        Hollywood'un rakibi Çandırwood, tarım alanı ve depo oldu

        ANTALYA'nınSerik ilçesi Çandır bölgesinde 1997-1998 yıllarında 120 dönümlük alanda faaliyete başlayan ve o dönem 17 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen, bölgedeki vatandaşların Hollywood'a rakip olarak 'Çandırwood' ismini verdiği Antalya Film Stüdyoları, tarım alanı ve depo oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:08 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:10
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        Hollywood'un rakibi Çandırwood, tarım alanı ve depo oldu
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        ANTALYA'nınSerik ilçesi Çandır bölgesinde 1997-1998 yıllarında 120 dönümlük alanda faaliyete başlayan ve o dönem 17 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen, bölgedeki vatandaşların Hollywood'a rakip olarak 'Çandırwood' ismini verdiği Antalya Film Stüdyoları, tarım alanı ve depo oldu. Serik Belediyesi'nin hurda malzemeleri depoladığı, seralarda tarım yaptığı görülen stüdyoların 26 yıllık geçmişinde yalnızca 2 film çekildi.

        Turizm kenti Antalya'nın Serik ilçesi Çandır bölgesinde 1998 yılında kurulan Antalya Film Stüdyoları, o dönem 17 milyon dolara mal oldu. 1999 yılında belde belediyesi olan Çandır Belediyesi'nden 25 yıllığına kiralanan 120 dönüm alanda, 10 bin 200 metrekare kapalı alanı ve 2 ayrı stüdyosu ile film stüdyosu, bölge halkı tarafından Hollywood'a rakip olarak 'Çandırwood' olarak adlandırıldı. Yapıldığı dönemde Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük film stüdyosu olma özelliğiyle dikkati çeken stüdyoları, ünlü film şirketleri Golden Horn ve Tekfen Holding ortaklığı işletti. Yıllar boyu film yapımcılarına teklifler götürüldü ve stüdyoları kullanabilecekleri anlatıldı ancak 26 yıllık stüdyolarda yalnızca Amerikan Hallmark yapımı 'Arabian Nights' ile Cem Yılmaz'ın oynadığı ve senaryosunu yazdığı 'G.O.R.A.' çekildi. Büyük umutlarla yapılan 120 dönümlük film stüdyolarının daha sonra büyütülmesi planlandı. Ancak 26 yıllık süreçte beklenen ilginin görülememesi, yeni yatırımların yapılmaması nedeniyle çağın getirdiği teknolojik gelişmeye ayak uydurulamadı.

        SET ARAÇLARI DA ATIL KALDI

        2020 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı imar değişikliği kararının ardından, bölge 'belediye hizmet alanı, yeşil alan, ticaret ve sosyal tesis alanı' olarak düzenlendi. Kiralama süresi sona eren tesisler, Serik Belediyesi tarafından yeniden değerlendirildi. Belediye, stüdyo alanını tarımsal faaliyetler ve çevre düzenlemeleri için kullanmaya başladı. 120 dönümlük alandaki seralarda üretim yapan belediye, stüdyoları da belediyeye ait park ve bahçelerdeki kullanılmayan malzemelerin deposu haline getirdi. Stüdyolar içerisinde hala setlerde kullanılan ışık ve ses sistemlerinin parçaları dikkati çekerken, bazı filmlerde kullanılan set araçlarının da atıl halde durduğu görüldü.

        'ATIL ALAN ÜRETİME KAZANDIRILDI'

        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, "Çandır Film Stüdyoları, yıllarca atıl durumda kalmış ve bölgeye katma değer sağlayamayan bir alan olarak duruyordu. Ancak Serik Belediyesi olarak bu alanı halkımıza hizmet etmek amacıyla yeniden yapılandırmak için önemli adımlar attık. İmar değişikliği sonrasında, burada hem tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hem de belediyemizin park ve bahçelerinin malzeme depolama ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladık. Bu süreçle birlikte hem çevre dostu bir yaklaşım sergiledik hem de yerel halkımıza istihdam olanakları sunduk. Çandır'daki bu dönüşüm, sadece belediyemiz için değil, aynı zamanda bölge halkımız için de ekonomik kazançlar sağlamaktadır. Hem tarım, üretim hem de belediye hizmetleri ve projeleri konusunda yapılan bu yatırımlar, uzun vadede bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sunacaktır. Stüdyo alanı, imar planı doğrultusunda hazırlanan kullanım fonksiyonuna uygun şekilde yeniden düzenlendi ve bölgenin gelişimi için yeni projeler üretildi. Tarımsal faaliyetlerin yanı sıra belediye hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amacıyla önemli yatırımlar yapıldı. Hem tarım hem de belediye hizmetleri konusunda yapılan bu yatırımlar, uzun vadede bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sunacaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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