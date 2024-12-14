Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

SÜPER Lig'in 16’ıncı haftasında Alanyaspor sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti. Mücadele Alanyaspor’un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan basın toplantısında yaptığı açıklamasında maça iyi başlamadıklarını ifade etti. İnan, “Tabii ki bugün gönül isterdi ki bu maçı kazanalım, ancak istediğimiz sonuç maalesef gerçekleşmedi. Maça iyi başladığımız söylenemez. Belki oyun anlamında değil ama hazırlık aşamasında bir eksikliğimiz vardı. Konsantrasyon eksikliği yaşadık ve bu durum deplasman maçlarında sık sık karşımıza çıkıyor. Yine de maçın ilk bölümünden sonra dengeyi sağladık. Hatta kötü oynadığımız o süreçte bile geçiş oyunlarından 3-4 net pozisyon yakaladık. Eğer final paslarını daha doğru değerlendirebilseydik öne geçebilirdik. İkinci yarıda maçın daha dengeli geçeceğini düşünüyorduk, ancak hemen başında frikikten bir gol yedik. Bu gol sonrası pozisyonlarımız oldu, hatta direkten dönen bir topumuz vardı. Beraberliği sağlamak için tüm hamlelerimizi yaptık. Ancak, yediğimiz ikinci gol sonrası oyun biraz koptu ve maç istemediğimiz şekilde 3-0 sonuçlandı. Bu nedenle gerçekten üzgünüm” dedi.

SAMİ UĞURLU: MAÇIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE DAHA İSTEKLİ TARAF ALANYASPOR’DU Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise maçın ilk dakikalarında çok fazla pozisyona girdiklerini söyledi. Bu tempoyu maçın tamamına yaymanın kolay olmadığını vurgulayan Uğurlu, “Maçı genel olarak değerlendirecek olursak, başlangıçla birlikte oyunun kontrolünü tamamen elimize aldığımızı söyleyebilirim. İlk 20-25 dakikada çok ciddi pozisyonlar yakaladık, oldukça temaslı ve agresif bir oyun sergiledik. Ancak bu tempoyu 90 dakikaya yaymak elbette kolay değil. İlk yarının son 10 dakikasında Gaziantep FK’nın oyuna biraz daha ortak olduğunu söyleyebilirim. Onlar da bazı pozisyonlara girdiler. İkinci yarıya da oldukça hızlı ve iyi bir başlangıç yaptık. Oyuncularımı bu konuda tebrik ediyorum. Golden sonra Gaziantep FK’ya birkaç pozisyon verdik. İlk yarının son 10 dakikasında olduğu gibi, ikinci yarının başındaki 10 dakikalık bölümde de oyun biraz daha ortaktı. Ancak genel olarak baktığımızda, maçın büyük bir bölümünde topa sahip olan, daha fazla pozisyona giren, daha istekli ve coşkulu oynayan taraf Alanyaspor’du. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte Richard’ı merkeze alarak orta sahayı ikiledik. Bu sayede kazandığımız toplarla daha diri bir Rony Lopez ve Hwang ile kaleye etkili bir şekilde indik. Rony Lopez’in asisti ve Hwang’ın attığı goller hem skor hem de oyun açısından bizi rahatlattı. Evet, ikinci ve üçüncü goller oyunun son bölümlerinde geldi. Ancak maç boyunca çok fazla pozisyona girdik, çok istedik ve istediğimizi almayı başardık. Bu nedenle mutluyuz” diye konuştu.

‘SERİ GALİBİYET ALDIĞIMIZDA ALT GRUPTAN YUKARI ÇIKABİLİYORUZ’ Uğurlu, Süper Lig puan tablosunda takımların puanlarının birbirine yakın olduğunu, Alanyaspor’un arka arkaya birkaç maç kazandığında alt gruplardan üst gruplara çıkabileceğini ifade ederek, “Gaziantep FK takımını da tebrik ediyorum. Eksik oyuncuları olmasına rağmen sahada iyi bir mücadele ortaya koydular. 3-4 önemli oyuncularının yokluğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bizim ise kazandığımız maçlardan sonra da eksiklerimizi ve ders çıkarabileceğimiz noktaları analiz etmemiz gerekiyor. Evet, bugün 3-0’lık güzel bir galibiyet aldık, ancak geliştirilmesi gereken yönlerimiz de var. Negatif değil, yukarıya taşınması ve üzerinde çalışılması gereken noktaları belirleyip daha iyisini nasıl yapabiliriz, buna odaklanmalıyız. Aynı zamanda doğru yaptığımız işleri de analiz ederek onları daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için hem analizlerimizi yapıyor hem de daha fazla çalışıyoruz. Her maç zor. Bugünkü maç da öyleydi, geçen hafta oynadığımız maç da. Ligdeki puan durumuna baktığınızda, takımların birbirine çok yakın olduğunu görebiliyorsunuz. Örneğin, geçen hafta galip gelseydik şu an sekizinci sırada olabilirdik. Puan durumunda birçok takım aynı ya da birbirine çok yakın puanlara sahip. Bu tablodan kurtulup üst sıralara çıkmak için iyi futbolumuzu devam ettirmemiz ve seri galibiyetler almamız gerekiyor. 2-3 maç arka arkaya kazanmayı başardığınızda, kendinizi alt sıralardan yukarıya taşıyabiliyorsunuz. Şimdi en büyük hedefimiz bu: tamamen alt sıralardan kurtulmak ve yukarıya çıkmak. Bunun için çok çalışıyoruz. Oyuncularım, ekibim, herkes büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Umuyorum ki en kısa zamanda hedeflediğimiz yerlere ulaşacağız” açıklamasında bulundu.