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        Antalya'da sağanak su baskınlarına neden oldu, Finike- Demre yolu kapandı

        ANTALYA'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sağanak seralarda ve evlerde su baskınlarına neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:35
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        Antalya'da sağanak su baskınlarına neden oldu, Finike- Demre yolu kapandı
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        ANTALYA'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sağanak seralarda ve evlerde su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle kapanan Finike- Demre kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak yeniden açıldı.

        Kumluca'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, sabaha karşı şiddetini artırdı. Yağış, Mavikent Mahallesi İncekum mevkisinde sele neden oldu. Tahliye kanallarından taşan sel suları mahalledeki bazı seralar ve evlerde baskınlara yol açtı. Suyla dolan seralarda ve evlerde zarar oluştu. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "İlçemiz Mavikent Mahallesi İncekum mevkisinde tahliye kanallarının taşması sonucu yaklaşık 300-500 dönümde zarar var. İnşallah sular çekilir. Afet olarak sel gelmedi. Seraların kendi suyu ve yağıştan dolayı böyle bir zarar oluştu" dedi.

        FİNİKE-DEMRE YOLU KAPANDI

        Finike ilçesinde de şiddetini artıran yağış Finike-Demre kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Sel sularının getirdiği kaya parçaları ve kum yığınlarıyla dolan kara yolunun bir bölümü gece trafiğe kapandı. Araçlarıyla yolda mahsur kalanlar oldu. Hızla bölgeye yönlendirilen ekipler yolun açılması için çalışma başlattı. Gece boyu sürdürülen çalışmalarla sabah saatlerinde yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bölgede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        EVLERDE SU BASKINLARI

        Finike merkezde etkili olan yağış nedeniyle bazı evlerde de su baskınları oluştu. Finike Belediye Başkan Vekili Yücel Yücesan, belediye ekiplerinin gece boyu mesai yaptığını söyledi. Yağış nedeniyle 2 evin su altında kaldığını ancak anlık müdahalelerle birçok bölgede taşkınların önüne geçtiklerini belirten Yücesan, taşkın riski bulunan bölgelere hızlıca müdahale edildiğini ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı. Mahallelinin güvenliği için tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu vurgulayan Yücesan, yağışların devam etme ihtimaline karşı önlemlerin artırıldığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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