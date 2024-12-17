Arkadaş katiline 25 yıl hapis

ANTALYA'da çocuk parkında birlikte içki içtiği arkadaşı Süleyman Celebe'yi (51) çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayıp öldüren Muaz Çoban (47), 25 yıl hapse çarptırıldı.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 75'inci Sokak’taki çocuk parkında, 28 Haziran'da saat 02.00 sıralarında yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, göğsünden bıçaklanan kişinin öldüğünü belirledi. Ölen kişinin

Süleyman Celebe olduğu saptandı. Parkta bir bölümü yere saçılmış, bir bölümü bankta bulunan çok sayıda alkol şişesi olduğu görüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Muaz Çoban olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi 6 saat sonra Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakaladı.

Hurdacılıkla uğraştığı tespit edilen Muaz Çoban'ın, parktaki cinayetin ardından Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde birlikte iş yaptığı arkadaşı Mahmut A.'yı da tartıştıktan sonra tahrayla yaraladığı ortaya çıktı. Muaz Çoban, aynı gün diğer yaralama olayıyla ilgili, "Ben değil, içki yaptı" ifadelerini kullandı.

'OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM'

Muaz Çoban hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Muaz Çoban ve sanık avukatı hazır bulundu. Çoban savunmasında, "Alkollü olduğum için olay anını hatırlamıyorum. Böyle birisi değilim. Çok pişmanım" dedi.