Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Arkadaş katiline 25 yıl hapis

        ANTALYA'da çocuk parkında birlikte içki içtiği arkadaşı Süleyman Celebe'yi (51) çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayıp öldüren Muaz Çoban (47), 25 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:45 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaş katiline 25 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da çocuk parkında birlikte içki içtiği arkadaşı Süleyman Celebe'yi (51) çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayıp öldüren Muaz Çoban (47), 25 yıl hapse çarptırıldı.

        Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 75'inci Sokak’taki çocuk parkında, 28 Haziran'da saat 02.00 sıralarında yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, göğsünden bıçaklanan kişinin öldüğünü belirledi. Ölen kişinin

        Süleyman Celebe olduğu saptandı. Parkta bir bölümü yere saçılmış, bir bölümü bankta bulunan çok sayıda alkol şişesi olduğu görüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Muaz Çoban olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi 6 saat sonra Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakaladı.

        ÇALIŞTIĞI KİŞİYİ DE TAHRA İLE YARALAMIŞ

        Hurdacılıkla uğraştığı tespit edilen Muaz Çoban'ın, parktaki cinayetin ardından Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde birlikte iş yaptığı arkadaşı Mahmut A.'yı da tartıştıktan sonra tahrayla yaraladığı ortaya çıktı. Muaz Çoban, aynı gün diğer yaralama olayıyla ilgili, "Ben değil, içki yaptı" ifadelerini kullandı.

        'OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM'

        Muaz Çoban hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Muaz Çoban ve sanık avukatı hazır bulundu. Çoban savunmasında, "Alkollü olduğum için olay anını hatırlamıyorum. Böyle birisi değilim. Çok pişmanım" dedi.

        Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanığı önce ömür boyu hapse mahkum eden mahkeme, haksız tahrik indirimiyle cezayı 25 yıla düşürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı

        Benzer Haberler

        Antalya'da dağlık alanda düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
        Antalya'da dağlık alanda düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
        Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 203 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da son bir haftada denetimlerde yakalanan 203 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da parkta bir kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
        Antalya'da parkta bir kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
        Ferdi Tayfur, Antalya'da yoğun bakıma alındı
        Ferdi Tayfur, Antalya'da yoğun bakıma alındı
        Antalya'da sporcu aileleri için eğitim semineri düzenlendi
        Antalya'da sporcu aileleri için eğitim semineri düzenlendi
        Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı