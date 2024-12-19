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        1 yaşındaki Toprak'ın ölümünde, anne ile sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet talebi

        ANTALYA'da 1 yaşındaki Toprak bebeği darbedip öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan annesi Aygül Çelik ve birlikte yaşadığı Ahmet Önal hakkında savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:10
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        1 yaşındaki Toprak'ın ölümünde, anne ile sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet talebi
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        ANTALYA'da 1 yaşındaki Toprak bebeği darbedip öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan annesi Aygül Çelik ve birlikte yaşadığı Ahmet Önal hakkında savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti.

        Bir otelde çalışıp, elektrikli motosiklet satarak geçimini sağlayan Ahmet Önal ile 1 kız çocuğu annesi Aygül Çelik, Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi’nde tek katlı evde birlikte yaşamaya başladı. Geçen yıl 17 Temmuz'da öğle saatlerinde Aygül Çelik, kızı Toprak Çelik'in yatağında hareketsiz yattığını görünce Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü. Burada yapılan muayenede, bebeğin yaşamını yitirdiği ve vücudunda morluklar olduğu belirlendi. Durumun bildirilmesiyle polis ekibi Aygül Çelik'i hastanede, Ahmet Önal'ı da çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Toprak bebeğin ölüm raporunda, vücudunda çok sayıda morluk ve ezilme tespit edildiği kaydedildi. Çelik ve Önal, 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

        Tutuklu sanıklar Aygül Çelik ve Ahmet Önal, Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Çocuğa zarar vermediklerini ifade eden 2 sanık, beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, anne Aygül Çelik'in 'Alt soydan birini kasten öldürme', Ahmet Önal'ın ise 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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