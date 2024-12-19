1 yaşındaki Toprak'ın ölümünde, anne ile sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANTALYA'da 1 yaşındaki Toprak bebeği darbedip öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan annesi Aygül Çelik ve birlikte yaşadığı Ahmet Önal hakkında savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti.

Bir otelde çalışıp, elektrikli motosiklet satarak geçimini sağlayan Ahmet Önal ile 1 kız çocuğu annesi Aygül Çelik, Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi’nde tek katlı evde birlikte yaşamaya başladı. Geçen yıl 17 Temmuz'da öğle saatlerinde Aygül Çelik, kızı Toprak Çelik'in yatağında hareketsiz yattığını görünce Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü. Burada yapılan muayenede, bebeğin yaşamını yitirdiği ve vücudunda morluklar olduğu belirlendi. Durumun bildirilmesiyle polis ekibi Aygül Çelik'i hastanede, Ahmet Önal'ı da çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Toprak bebeğin ölüm raporunda, vücudunda çok sayıda morluk ve ezilme tespit edildiği kaydedildi. Çelik ve Önal, 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı.