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        Vali Şahin'in ziyaret ettiği Ferdi Tayfur: Çok iyiyim

        ANTALYAValisi Hulusi Şahin, sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:11 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:15
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        Vali Şahin'in ziyaret ettiği Ferdi Tayfur: Çok iyiyim
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        ANTALYAValisi Hulusi Şahin, sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti. Tayfur, "Çok iyiyim, teşekkürler" dedi.

        Evinde geçen hafta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanlar tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürüldü. Tayfur 3 gün önce ambulans uçakla sevk edildiği Medical Park Antalya Hastanesi'nde ameliyata alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti. Vali Şahin'in geçmiş olsun dileğinde bulunup, durumunu sorduğu Tayfur, "Çok iyiyim, teşekkürler" karşılığını verdi. Ferdi Tayfur'un kardeşi Nilüfer Gözalıcı ise "Pilates, yürüyüş yapıyordu. Eski sağlıklı günlerine dönecek inşallah" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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