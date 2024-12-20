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        Antalya'daki Martı TAG davası, İstanbul'la birleştirildi

        ANTALYAŞoförler ve Otomobilciler Odası'nın Martı TAG'a açtığı davanın duruşması, Antalya 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:20
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        Antalya'daki Martı TAG davası, İstanbul'la birleştirildi
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        ANTALYAŞoförler ve Otomobilciler Odası'nın Martı TAG'a açtığı davanın duruşması, Antalya 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görüldü. Dava, İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava ile birleştirildi.

        Taksi-Martı TAG davasının dördüncü duruşması, bugün Antalya 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraflardan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan da katıldı. Taksi esnafı ve Martı TAG sürücülerinin yoğun katılım gösterdiği duruşma öncesinde adliye önünde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı. Zaman zaman taraflar çeşitli sloganlar atarken, ekipler iki grup arasına bariyer çekerek önlem aldı. Taksici esnafına, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de destek verdi. Antalya 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti, davayı İstanbul'da devam eden dava ile birleştirme kararı aldı. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, duruşma sonrası taksici esnafına açıklamada bulundu.

        'BİZİM DAVAMIZ DEVAM EDİYOR'

        Mehmet Ali Alkan, "Antalya'daki mahkeme İstanbul'daki davayla birleşmesi konusunda karar aldı ama karşı tarafın yöneticisi mahkeme çıkışı kazandıklarını söyledi. İstanbul'daki arkadaşlarımız mahkemeyi kazandı. İstanbul mahkemesinin gerekçeli kararının eksik yazılmasından dolayı İstanbul başkanıyla beraber 4-5 defa BTK'ya gittik ama kararı uygulatamadık. Karar uygulanamadığından dolayı tekrar BAM geriye gönderdi; 'Düzgün bir şekilde bu kararını yaz geriye gönder' diye. Şu anda İstanbul'la bizim davanın birleşmesi, bizim davanın seyrini biraz daha değiştirmiş oldu. Bizim lehimize bir sonuç bu. Bir an önce sonuçlanması açısından lehimize. Çünkü İstanbul'da her şey tamam. Usulen eksiklikler olduğu için İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, o eksiklikleri tamamlayıp karara çıkacak. Bu mahkemede karara çıkacak ama bu arkadaşımız algı operasyonu yapıyor. Kesinlikle buna inanmayın. Zaten bugüne kadar söylediği yalanlar gibi yine aynısını söylüyor. Bizim davamız devam ediyor. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Bu hak bizim hakkımız. Bu ekmek bizim ekmeğimiz. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Sadece ve sadece bundan sonra mahkemelere İstanbul'a gideceğiz" dedi.

        'EKMEĞİMİZİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ'

        Antalya ya da İstanbul'un kendileri için fark etmediğini belirten Başkan Alkan, "İstanbul Çağlayan Adliyesi. Hiç fark etmiyor. Buraya topladığı adamların birçoğunun Antalyalı olmadığını düşünüyorum. Hepsini İstanbul'dan getirdi. Bundan sonra biz de İstanbul'a, mahkemeye aynı şekilde kalabalık gideriz. Ekmeğimizin sonuna kadar arkasındayız. 'Mahkeme bitti' diye konuşan insandan artık bir şey beklenmez. Bu saatten sonra hukukçularımızla İstanbul Şoförler Odası'nın hukukçuları bir araya gelip, orada güç birliği yapıp, bu sorunun üstesinden geleceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Ekmeğimizin sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu. Mehmet Ali Alkan, 17 Ocak'ta İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde duruşmaları olduğunu sözlerine ekledi.

        'HAKLI DAVANIZDA YANINIZDAYIM'

        Taksici arkadaşların yanında olduğunu belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise "Bugün burada haklı davamız, ekmeğimizin peşinde olmak için hepimiz bir aradayız. Ben de mahkeme salonunda taksici esnafımızın, ekmeğini alın teriyle kazanan arkadaşlarımın yanındaydım. Mahkemede de bizzat gördüm, şahit oldum. Karşı tarafın yöneticisi bu kadar taksici esnafının ekmeğiyle oynadığını bile bile orada hem mahkemenin içerisinde yapmış olduğu tahrikler hem de salondan çıkarken özellikle koridorda davayı kazandım diye bağırması çok uygun mu? Değil, uygun bir şey değil. Burada haklı davasını ararken onların tahrikine de çok kapılmadan bizler de başkanımla birlikte onların her zaman bu konuyla ilgili takipçisi olacağız. Ben de sizin buradaki ekmeğiniz için elimden geleni, AESOB başkanı olarak her şeyi yapmaya hazırım" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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