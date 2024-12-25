Tek yumrukla yere düşen çiçekçinin ölüm nedeni kafatası kırılması ve beyin kanaması

ANTALYA'da Kıvanç Şensöz'ün (31) tek yumrukla yere düşürdüğü çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29), kafatası kırılması ve beyin kanamasından yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldırıcı'nın kardeşi Firdevs Yıldırıcı, "Savcılık indirim hükümleri istemiş. Biz ömür boyu cezaevinde kalmasını istiyoruz" dedi.

Sosyal medya hesaplarında çiçek satışı yapan boksör Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz, oluşturulan hesaplarından çiçek buketiyle kendi fotoğrafını paylaştı. Aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'ün eşinin paylaşımının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştı. Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ve yüzü görünmeyen fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi. Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'den özür diledi. Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Yıldırıcı'ya defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Kısa sürede adrese sevk edilen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Komaya giren Eşref Yunus Yıldırıcı, bir süre sonra öldü. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI Kıvanç Şensöz hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Kıvanç Şensöz'ün 'Kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapsi istendi. Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ölümüne ilişkin otopsi raporu da tamamlandı. Raporda, Yıldırıcı'nın darbeye bağlı kafatası bütünlüğünde bozulma ve kırılma ile birlikte beyin kanamasına bağlı hayatını kaybettiği ifade edildi.

Firdevs Yıldırıcı, otopsi raporuna göre ağabeyinin kafatası kırılması ve beyin kanamasından öldüğünün netleştiğini belirterek, "Katil önce içeri giriyor. Ağabeyimin boş anında yumruk atıyor, ardından tekmeliyor. Sonra tüm gücüyle kafasını alıp betona vuruyor. Bunların hepsi videoda var. Eşinin fotoğrafının montaj yapılarak çıplak hale getirildiğini ileri sürüyor. Fakat böyle bir şey yok. Bu iddiası çürütüldü. Savcılık kasten adam öldürme suçu olduğu halde indirim hükümleri istemiş. Biz bunu istemiyoruz. Ömür boyu cezaevinde kalsın" dedi.

'ORGANLARINI BAĞIŞLAMAK İSTİYORDUK' Ağabeyinin organlarını bağışlamak istediklerini, savcılık kararıyla mümkün olmadığını söyleyen Firdevs Yıldırıcı, "Karşı taraf ağabeyimin kalp krizi geçirdiğini iddia edince organları bağışlayamadık. Savcılık kararıyla durduruldu. Herhangi bir organında sorun yoktu. Aldığı darbelerle kafatasının kemikleri kırılmış. Böyle bir saldırgan toplum içine çıkmasın" diye konuştu.

'ÖMÜR BOYU CEZAEVİNDEN ÇIKAMASIN' Oğlunun ölümünü kabullenemediğini kaydeden Muhammet Yıldırıcı ise "Oğlumu kaybettiğim için çok üzgünüm. Evimizin direğiydi. Oğlumun ölümüne sebep olanlar ömür boyu cezaevinden çıkamasın. Bizim içimiz yandı. Başkalarının da canı yanmasın. Yumruk atıp yere düşürdükten sonra kafasını beton zemine vuruyor. Bunların hepsi otopsi raporunda yer aldı. Biz organlarını bağışlayacaktık. Başkalarında ruhunu yaşatacaktık" ifadelerini kullandı.