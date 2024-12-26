Antalya'da falezlerden denize düşen otomobil aranıyor (2)

KAYIPKİŞİNİN YAKINLARI OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Antalya'da denize düşen otomobilin plakasının 34 CHK 531 olduğu belirlenirken, ekipler, araçtaki kişinin Engin Ş. (27) olabileceği üzerinde duruyor. Durumdan haberdar olup olay yerine gelen Engin Ş.'nin yakınları, arama- kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti. AFAD ekipleri denize düşen otomobili görüntülemek için falezlerden dron kaldırdı. Saatler süren aramalardan sonuç alınamayınca Engin Ş.'nin yakınları arasında fenalık geçirenler oldu. Arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.