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        Antalya'da falezlerden denize düşen otomobil aranıyor (2)

        KAYIPKİŞİNİN YAKINLARI OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜAntalya'da denize düşen otomobilin plakasının 34 CHK 531 olduğu belirlenirken, ekipler, araçtaki kişinin Engin Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 00:29 Güncelleme: 26.12.2024 - 00:35
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        Antalya'da falezlerden denize düşen otomobil aranıyor (2)
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        KAYIPKİŞİNİN YAKINLARI OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Antalya'da denize düşen otomobilin plakasının 34 CHK 531 olduğu belirlenirken, ekipler, araçtaki kişinin Engin Ş. (27) olabileceği üzerinde duruyor. Durumdan haberdar olup olay yerine gelen Engin Ş.'nin yakınları, arama- kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti. AFAD ekipleri denize düşen otomobili görüntülemek için falezlerden dron kaldırdı. Saatler süren aramalardan sonuç alınamayınca Engin Ş.'nin yakınları arasında fenalık geçirenler oldu. Arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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