Falezlerden denize düşen otomobil, mıknatısla aranıyor (2)

EMNİYETMÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Binbaşı Tolga Coşkun, otomobilin denize düştüğü alana gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Aile ile bir süre görüşen İlker Arslan, basın mensuplarına açıklama yaptı. Arslan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar dün akşamdan beri olayı sıcağı sıcağına takip ediyor. Biz de dün akşam itibarıyla Sayın Valimiz Hulusi Şahin'in talimatıyla, aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanımız Tolga Coşkun da burada. Onların dalgıç ve bot unsurlarıyla beraber biz de deniz polisimizin bot unsurlarıyla birlikte sıcağı sıcağına müdahale ettik. İlk müdahale sırasında malumunuz iki gündür Antalya'da turuncu alarmdan kaynaklanan bir hava muhalefeti söz konusu ve sert hava şartlarıyla karşı karşıyayız. O yüzden arkadaşlar akşam karanlığındaki müdahalesinde ancak plaka tespitine ve araca ait tampon ve benzeri parçalara ulaşabildi. Onun dışında dalga ve deniz görüş mesafesinin azlığından dolayı yine de kontrollü devam ediyorlardı. Bugün gün ışımasıyla beraber yine Sayın Valimizin talimatıyla bunu artırdık. İtfaiyemizin, jandarma, sahil güvenliğimizin, JAK timlerinin ve jandarmanın da desteğiyle şimdi onlar da gönderdiler. Çalışmaları daha yoğunlaştırdık. Bugün gün ışımasından faydalanarak, gün içerisinde sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Buradan da aileye sizin vesilenizle başsağlığı dilemiş oluyorum."