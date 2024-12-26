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        Falezlerden denize düşen otomobil, mıknatısla aranıyor (2)

        EMNİYETMÜDÜRÜ OLAY YERİNDEAntalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Binbaşı Tolga Coşkun, otomobilin denize düştüğü alana gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:41 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:45
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        Falezlerden denize düşen otomobil, mıknatısla aranıyor (2)
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        EMNİYETMÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

        Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Binbaşı Tolga Coşkun, otomobilin denize düştüğü alana gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Aile ile bir süre görüşen İlker Arslan, basın mensuplarına açıklama yaptı. Arslan, şöyle konuştu:

        "Arkadaşlar dün akşamdan beri olayı sıcağı sıcağına takip ediyor. Biz de dün akşam itibarıyla Sayın Valimiz Hulusi Şahin'in talimatıyla, aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanımız Tolga Coşkun da burada. Onların dalgıç ve bot unsurlarıyla beraber biz de deniz polisimizin bot unsurlarıyla birlikte sıcağı sıcağına müdahale ettik. İlk müdahale sırasında malumunuz iki gündür Antalya'da turuncu alarmdan kaynaklanan bir hava muhalefeti söz konusu ve sert hava şartlarıyla karşı karşıyayız. O yüzden arkadaşlar akşam karanlığındaki müdahalesinde ancak plaka tespitine ve araca ait tampon ve benzeri parçalara ulaşabildi. Onun dışında dalga ve deniz görüş mesafesinin azlığından dolayı yine de kontrollü devam ediyorlardı. Bugün gün ışımasıyla beraber yine Sayın Valimizin talimatıyla bunu artırdık. İtfaiyemizin, jandarma, sahil güvenliğimizin, JAK timlerinin ve jandarmanın da desteğiyle şimdi onlar da gönderdiler. Çalışmaları daha yoğunlaştırdık. Bugün gün ışımasından faydalanarak, gün içerisinde sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Buradan da aileye sizin vesilenizle başsağlığı dilemiş oluyorum."

        'ARAÇTA 1 KİŞİ VAR'

        Arama çalışmalarında mıknatıs ile çalışmalar yaptıklarını ifade eden Arslan, "Şu anda gerek sahil güvenlik gerek emniyet olarak deniz altındaki çalışmayla alakalı tüm teknik unsurların hepsini bir arada değerlendiriyoruz. Araçta 1 kişi var, şu anda altı ekip halinde çalışıyoruz. Hem sahilden botlardaki dalgıçlar ve dalgıçlar aracılığıyla aynı zamanda mıknatıs başta olmak üzere diğer teknik ekipmanlar hem de karadan aynı zamanda dalgıçların müdahalesiyle çift taraflı bir çalışma yürütüyoruz. Kısa zamanda sonuç alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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