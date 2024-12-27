'Sahte içki zehirlenmesinde ilk 24 saat çok önemli'

AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Coşkun Usta, sahte alkollü içki tükettiğinden şüphelenen kişilerin en hızlı şekilde sağlık kuruluşuna gitmesi gerektiğini belirterek, "İlk 24 saat çok önemli. Metanol, 24 saatte karaciğerde formik aside dönüşüyor. Kanda 20 miligramın üzerine çıkınca 24 saat sonra görme kaybı, bilinçte kayıp, solunum etkilenmesi ile karşı karşıya kalıyorsunuz" dedi.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde her yıl yaşanan sahte içki vakalarına yönelik Türkiye genelinde denetimler sıklaşırken, uzmanlar sahte içkiden kaynaklı ölüm ve zehirlenmelerin önüne geçilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Sahte içkinin tüketilmesi sonrasında karaciğerde ağır tahribatla birlikte organ yetmezliği kaynaklı ölümlerin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Farmakolog Prof. Dr. Coşkun Usta, satın alınan içkinin sahte alkolden yapılıp yapılmadığının tüketilirken anlaşılmasının imkansız olduğunu söyledi. Hem metil alkol (metanol) hem de etil alkolün (etanol) renksiz ve kokusuz olduğu için ayırt edilmesinin imkansız olduğunu kaydeden Prof. Dr. Usta, sahte alkolde etanol yerine metanol kullanıldığını ifade etti. Prof. Dr. Usta, zehirlenme halinde en en hızlı şekilde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

'BİR BARDAĞIN 5'TE 1'İ BİLE ZEHİRLİYOR' Metanolün çok zehirli bir kimyasal olduğunu kaydeden Prof. Dr. Usta, "10 mililitre yani bir bardağın 5'te 1'ini tükettiğinizde zehirlenme başlıyor. 30 mililitre tüketilince zehirlenip ölürsünüz. 10 dakika içerisinde kana karışıyor. 3 günde vücuttan atılamayan bir ürün bu" diye konuştu. Akciğerlerden metanolün bir kısmının atıldığını, böbreklerden de bir kısmının atılabildiğini, ancak en önemlisinin karaciğerde yaşanan değişim olduğunu belirten Prof. Dr. Usta, "Karaciğerde değişime uğruyor ve zehirlenme asıl burada başlıyor. 'Alkol aldım ve hafiften onun belirtileri var' diyorsunuz. Metanol, 24 saatte karaciğerde formik aside dönüşüyor. Kanda 20 miligramın üzerine çıkınca 24 saat sonra bir anda görme kaybı, bilinçte kayıp, solunum etkilenmesi ile karşı karşıya kalıyorsunuz" dedi.

Zehirlenme sonrasındaki durumun ölümle sonuçlandığını kaydeden Prof. Dr. Coşkun Usta, ilk 24 saatin çok önemli olduğunu söyledi. Sahte alkollü içki tüketen kişilerde 24 saat hiçbir yan etki görülmemesinin normal olduğunu, karaciğerin metanolü formik aside çevirmeye devam etmesiyle bir anda körlük ve ölümle karşı karşıya kalınabileceğini belirten Prof. Dr. Usta, "Sahte alkol tükettiyseniz ilk 24 saatte hiçbir yan etki görülmeyebilir. Yalnız bu sizin zehirlenmediğiniz anlamına gelmesin” diye konuştu.