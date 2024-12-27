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        Falezlerden 2 gün önce düşen otomobil denizden çıkarıldı

        ANTALYA'da 2 gün önce falezlerden denize düşen otomobil, bugün öğle saatlerinde yeri tespit edilerek çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:50
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        Falezlerden 2 gün önce düşen otomobil denizden çıkarıldı
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        ANTALYA'da 2 gün önce falezlerden denize düşen otomobil, bugün öğle saatlerinde yeri tespit edilerek çıkarıldı. Araçta kimse olmadığı görüldü.

        Olay, 25 Aralık saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajı’nın da bulunduğu falezlerde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, falezlere gelen bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle denize uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.

        YAKINLARI OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Denize düşen ve plakasının 34 CHK 531 olduğu belirlenen araçtaki kişinin Engin Ş. (27) olabileceği ihtimali üzerine durumdan haberdar olup olay yerine gelen yakınları, arama- kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti. AFAD ekipleri denize düşen otomobili görüntülemek için falezlerden dron kaldırdı. Saatler süren aramalardan sonuç alınamayınca Engin Ş.'nin yakınları arasında fenalık geçirenler oldu. Gece yarısı sonlandırılan çalışmalara, dün sabah yeniden başlandı. Ekipler gün boyu mıknatıs ve sonarla arama yaptı. Tüm gün sonuç alınamayan çalışmalar, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

        ARAÇ 2 GÜN SONRA ÇIKARILDI

        Arama kurtarma çalışmalarına, bu sabah erken saatlerde devam edildi. Öğle saatlerinde aracın yeri dalgıçlar tarafından tespit edildi. Dalgıçların halatla bağladığı otomobil, vinç yardımıyla tekneye çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede, içerisinde kimse olmadığı görüldü. İtfaiye arama kurtarma ekiplerinin, falezle denizin birleştiği yerdeki mağaralarda yaptığı arama çalışmasından da sonuç alınamadı.

        Diğer yandan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engin Ş.'nin olay yerinde bekleyen yakınlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Ekiplerin denizdeki arama çalışması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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