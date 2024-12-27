TARSİM Genel Müdürü Engürülü: Daha fazla hortum, sel ve su baskınıyla karşı karşıya kalacağız (2)

FIRTINAVE YAĞIŞ, MANAVGAT'I VURDU

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından 'turuncu kod'lu uyarının verildiği Manavgat'ta 21 Aralık'ta öğleden sonra başlayan ve aralıklarla çarşamba gününe kadar devam eden fırtına ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sokakların göle döndüğü, ev ve iş yerlerini sel sularının bastığı, zaman zaman Antalya-Mersin arasında ulaşımı sağlayan D-400 yolunda ulaşımın aksadığı şiddetli yağış, seralarda ve açık alanda tarım ürünlerine zarar verdi.

400 DEKAR ALANDA ZARAR İlçe genelinde birçok serayı su basarken, Örenşehir Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle 5 ayrı serada büyük hasar meydana geldi. Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmasına başlandı. Selden ve fırtınadan dolayı zarar gören seraları gezerek inceleme yapan ekipler, durumu tutanak altına aldı. Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanı Mehmet Ali Tatlı, ilçede hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Kuvvetli yağış nedeniyle ilçemizde su baskınları, fırtına nedeniyle hortumlar meydana geldi. Bu afette şu ana kadar yaptığımız çalışmalara göre 250 dekar örtü altı, 150 dekar da açık alanda tarımsal zarar tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.