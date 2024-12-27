Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        TARSİM Genel Müdürü Engürülü: Daha fazla hortum, sel ve su baskınıyla karşı karşıya kalacağız (2)

        FIRTINAVE YAĞIŞ, MANAVGAT'I VURDUMeteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından 'turuncu kod'lu uyarının verildiği Manavgat'ta 21 Aralık'ta öğleden sonra başlayan ve aralıklarla çarşamba gününe kadar devam eden fırtına ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        TARSİM Genel Müdürü Engürülü: Daha fazla hortum, sel ve su baskınıyla karşı karşıya kalacağız (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIRTINAVE YAĞIŞ, MANAVGAT'I VURDU

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından 'turuncu kod'lu uyarının verildiği Manavgat'ta 21 Aralık'ta öğleden sonra başlayan ve aralıklarla çarşamba gününe kadar devam eden fırtına ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sokakların göle döndüğü, ev ve iş yerlerini sel sularının bastığı, zaman zaman Antalya-Mersin arasında ulaşımı sağlayan D-400 yolunda ulaşımın aksadığı şiddetli yağış, seralarda ve açık alanda tarım ürünlerine zarar verdi.

        400 DEKAR ALANDA ZARAR

        İlçe genelinde birçok serayı su basarken, Örenşehir Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle 5 ayrı serada büyük hasar meydana geldi. Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmasına başlandı. Selden ve fırtınadan dolayı zarar gören seraları gezerek inceleme yapan ekipler, durumu tutanak altına aldı. Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanı Mehmet Ali Tatlı, ilçede hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Kuvvetli yağış nedeniyle ilçemizde su baskınları, fırtına nedeniyle hortumlar meydana geldi. Bu afette şu ana kadar yaptığımız çalışmalara göre 250 dekar örtü altı, 150 dekar da açık alanda tarımsal zarar tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

        'SUYUN ŞİDDETİ BETONU YERİNDEN KOPARMIŞ'

        Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde muz serası sahibi Hayri Yüksel, "Zayiatımız çok fazla. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden, TARSİM'den geldiler. Tespitler yapıldı, akıbeti ne olacak; onu bekliyoruz. Bu arada elimizden geldiğince kendimiz de müdahale ediyoruz, düzenlemeye çalışıyoruz. Ürünlerimizde de zarar var. Suyun şiddeti betonu yerinden koparmış, ağaçları köküyle birlikte yere yatırmış, sürüklemiş. Bir hayli zayiatımız var" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Alex de Souza: Teknik direktörlük zor, istifayı hiç düşünmedim
        Alex de Souza: Teknik direktörlük zor, istifayı hiç düşünmedim
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        Kayak merkezlerinde kar sevinci
        Kayak merkezlerinde kar sevinci
        Filistinli doktor, Gazze'de yaralananların tedavisinde yaşadıkları zorlukla...
        Filistinli doktor, Gazze'de yaralananların tedavisinde yaşadıkları zorlukla...
        Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine 4 ödül
        Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine 4 ödül
        Finike Kaymakamı Çelik'ten mahalle ziyareti
        Finike Kaymakamı Çelik'ten mahalle ziyareti