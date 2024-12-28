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        Ayrıldığı kız arkadaşının babası bıçakladı, 2 gün sonra öldü

        ANTALYA'da, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşını görmeye giden Seyit Muhammet Talay (27), çıkan tartışmada kızın babası Ömer S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:07 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:10
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        Ayrıldığı kız arkadaşının babası bıçakladı, 2 gün sonra öldü
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        ANTALYA'da, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşını görmeye giden Seyit Muhammet Talay (27), çıkan tartışmada kızın babası Ömer S. (49) tarafından bıçaklandı. Talay, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Şüpheli ise tutuklandı.

        Olay, geçen çarşamba saat 23.00 sıralarında Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Seyit Muhammet Talay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı A.S.'nin (23) evinin yakınında aracıyla beklemeye başladı. Talay'ı gören A.S.'nin babası Ömer S. ile yakınları yanına gidip tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer S., yanında bulunan bıçakla Seyit Muhammet Talay'ı karnından bıçakladı. Yaralanan Talay, babası Ramazan Talay'ı arayarak, 'Ömer beni bıçakladı. Aracın içerisindeyim hemen buraya gelin' dedi. Olay yerine giden Ramazan Talay, oğlunu yarı baygın halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Talay, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ve Suç Araştırma ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma yaptı. Ekipler, olaya karışan Ömer S., kızı A.S. ve diğer yakınlarını gözaltına aldı.

        Aşırı kan kaybettiği ve iç organları parçalandığı belirtilen Seyit Muhammet Talay, tedaviye alındığı hastanede, dün gece yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsinin ardından Seyit Muhammet Talay'ın cansız bedeni, babası Ramazan Talay ve yakınlarına teslim edildi. Talay'ın cenazesi, defnedilmek üzere Elmalı ilçesi Müren Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

        KIZI, BIÇAKLAYANIN KENDİSİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

        Polis, evli ve 4 çocuk babası Ömer S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Ömer S., tutuklandı. Ömer S.'nin, ifadesinde, olayın bir anda geliştiğini ve yaşananlardan çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. Diğer yandan A.S.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini belirttiği, hastaneye kaldırılan Seyit Muhammet Talay'ın ise hayatını kaybetmeden önce polise kendisini bıçaklayanın Ömer S. olduğunu söylediği belirtildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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