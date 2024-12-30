Kayak merkezleri yılbaşında yüzde 100 dolu

Yılbaşı öncesinde birçok kayak merkezinde kar kalınlığı, kayak yapılabilir düzeye ulaştı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, kayak merkezlerindeki rezervasyonların yüzde 90'ı aştığını, yılbaşında tam doluluk beklendiğini açıkladı.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı birçok bölgede manzaralar oluştururken, yılbaşı tatili öncesi yaşanan yoğun kar yağışıyla birlikte birçok kayak merkezi de kış sezonunu açtı. Bu yıl salı akşamı kutlanacak yılbaşı tatili için yurt içi tatil planlaması yapanlar, genellikle 2-3 günlük turları tercih etti. En yoğun talep ise kayak merkezlerine oldu. Özellikle son 1 haftadır, kayak merkezlerinde kar yağışına bağlı rezervasyonlarda artış oldu.

DOLULUKLAR YÜZDE 90'I AŞTI TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, yılbaşı öncesi kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarının kayak yapılabilir düzeylere ulaşmasının, bu bölgelerdeki tesisler açısından sevindirici olduğunu söyledi. Yılbaşı ve kış sezonunda geçen yıllara paralel oranda kayak tesislerine ilgi oluştuğunu söyleyen Yağcı, yılbaşı tatilinde en büyük ilginin kayak merkezlerine gösterildiğini belirtti. Kayak merkezlerindeki otellerde rezervasyonların yüzde 90'ı aştığını, yılbaşında tam doluluğa ulaşmasını beklendiklerini açıklayan Yağcı, turizm sektörünün en önemli sorunu olarak ise kur ve enflasyon makasına dikkati çekti.

DAVRAZ SEZONU AÇTI Isparta'da Eğirdir Gölü manzaralı, kent merkezine 26 kilometre mesafede, 2 bin 635 metre yükseklikteki Davraz Kayak Merkezi'ndeki pistlerde kar kalınlığı, yoğun yağışla birlikte 61 santimetreye ulaştı. Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, Davraz Kayak Merkezi'nde 28 Aralık Cumartesi itibarıyla kayak sezonunun açıldığını söyledi. Geçen sene istenen düzeyde yağış olmadığı için kötü bir sezon yaşandığını belirten Ertuğrul, “Bu yıl ise kar yağışı çok güzel, yağışların devam edeceği de belirtiliyor. Bu yıldan çok umutluyuz. Davraz'daki konaklama tesislerimiz de hazırlıklarını tamamladı. Hem günübirlik hem de konaklamalı misafirlerimize hizmete hazır. Hem yılbaşı tatili dönemi hem de kış sezonu boyunca Isparta ve Türkiye'nin bütün illerinden misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

1500 KİŞİ KAPASİTELİ GONDOLLAR HİZMETTE Davraz'da saatte 1500 kişi taşıma kapasiteli 47 gondol yatırımının da faaliyete geçtiğini belirten Ertuğrul, “Geçen yıl kısmi olarak hizmete alınmış olan, 8'er kişilik 47 gondoldan oluşan Davraz Gondol mekanik tesisini bu yıl tam kapasiteyle hizmete aldık. Ayrıca kapalı bir alan içerisinde 165 metre uzunluğunda yürüyen bant sayesinde kayakçıların dönüşlerinde yokuş çıkma zahmetini ortadan kaldırdık" dedi.