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        Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği Pınar, ağır yaralandı (2)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİAntalya'da 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe veren Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:52 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:55
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        Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği Pınar, ağır yaralandı (2)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİ

        Antalya'da 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe veren Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, sağlık kontrolünden çıktığı sırada basın mensuplarının 'Neden benzin döktünüz' sorusu üzerine "Pişmanım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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