Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği Pınar, ağır yaralandı (2)
ADLİYEYESEVK EDİLDİAntalya'da 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe veren Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYESEVK EDİLDİ
Antalya'da 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe veren Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, sağlık kontrolünden çıktığı sırada basın mensuplarının 'Neden benzin döktünüz' sorusu üzerine "Pişmanım" dedi.
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