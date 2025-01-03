Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Tartıştığı spotçunun iş yerini ateşe verdi, bina alev topuna döndü: 1 ölü, 2 yaralı

        ANTALYA'da Ufuk B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 01:05 Güncelleme: 03.01.2025 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı spotçunun iş yerini ateşe verdi, bina alev topuna döndü: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA’da Ufuk B. (40), oturduğu apartmanın zemin katında bulunan spot dükkanı sahibi Mete Durupınar (49) ile satın aldığı televizyon nedeniyle tartıştıktan sonra iş yerinde yangın çıkardı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangında Durupınar hayatını kaybederken, bitişiğinde bulunan çamaşırhanenin sahibi Ahmet Özen (62) ve Lokman Derya Yılmaz (53) ise yaralandı. Özen’in hastanede kalbinin durduğu ve müdahale ile hayata döndürüldüğü öğrenildi.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın giriş katında yer alan 2’nci el ürünleri satan iki spotçu dükkanında meydana geldi. Apartmandan dumanların ve alevlerin bir anda yükseldiğini gören apartman ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        ‘ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI’

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi tüm apartmanı saran alevlere müdahale etmeye başlarken, daire sakinleri kendilerini sokağa attı. Yangında apartmanın altında bulunan çamaşırhane de bulunan Ahmet Özen ile 2 ayrı spotçu dükkanında bulunan Lokman Derya Yılmaz ile Mete Durupınar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Lokman Derya Yılmaz’ın (53) durumunun iyi olduğu belirtilirken, kalbi duran Ahmet Özen’in ise doktorların yoğun çabasıyla hayata tutunduğu kaydedildi. Spot dükkanından çıkartılan Mete Durupınar ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        KUNDAKLAMA İDDİASI

        Yangında 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin de yaralanması nedeniyle Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç Araştırma ekipleri olayla geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de bulunduğu çalışmada olay yerinde çakmak gazı kutusu bulundu. Cinayet Büro Amirliği ile Muratpaşa Suç Araştırma ekiplerinin yaptığı incelemede spot dükkanını işleten Mete Durupınar ile spotçunun üst katında oturan Ufuk B. arasında iddiaya göre televizyon satışı arasında alacak verecek olduğu ve Ufuk B.’nin bu yüzden dükkanı kundakladığı öğrenildi. Ekipler olay yerinde olduğu ve sonrasında kaçtığını belirlediği Ufuk B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

        ‘SANİYELER İÇERİSİNDE YANMAYA BAŞLADI’

        Olayı gören mahalle sakinlerinden Huriye Doğan, “Burada 2 tane eskici var. Biz burayı defalarca uyardık. Akşamda ses çıktı ve tartışma çıktı. Sonrasında bir çıtırtı ve büyük alevler çıktı. Bizde kaçtık” dedi.

        Yan apartmanda oturduğunu belirten ve ayağı kırık şekilde dışarıya kaçan Anıl Bayram ise “Işık parlamasını görünce hemen dışarıya kaçtık. Tüm apartman saniyeler içerisinde yanmaya başladı. Yan taraf çamaşırhane onun yanı da eski mobilya eşyaları satan bir dükkandı. Alevler bütün binayı sardı. Yangında içeride olan birileri vardı” diye konuştu.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak, bitişik durumdaki iki binanın tamamında maddi hasar meydana gelirken, giriş katta yer alan çamaşırhane ve 2 spot dükkanı tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Siyaset dünyasından taziye mesajları
        Siyaset dünyasından taziye mesajları
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        MHK Başkanı Gündoğdu yeni sistemi anlattı!
        MHK Başkanı Gündoğdu yeni sistemi anlattı!
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...

        Benzer Haberler

        Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastaneden açıklama:
        Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastaneden açıklama:
        Sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi (3)
        Sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi (3)
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da tedavi gören sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybet...
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da tedavi gören sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybet...
        Sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi (2)
        Sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi (2)
        GÜNCELLEME - Antalya'da tedavi gören sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Antalya'da tedavi gören sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
        Sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi
        Sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi