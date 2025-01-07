Antalyaspor kupaya galibiyetle başladı

Süper Lig'in son haftasında sahasında Eyüpspor'a 4-1 yenilen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kocaelispor'u 3-1 yenerek gruplara galibiyetle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 9'uncu dakikada Emrecan Uzunhan'ın uzun pasında Kocaelispor savunmasındaki Mehmet Yılmaz'ın topu kalecisine atmak isterken yaptığı ters kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0. 18'inci dakikada Townsend'in sağ kanattan arka direğe ortasına iyi yükselen Samudio kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. İlk yarıda başka gol olmazken Antalyaspor, devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da daha etkili başlayan Antalyaspor, 69'uncu dakikada Bahadır Öztürk'ün ayağından bulduğu golle farkı 3 yaptı: 3-0. 90'ıncı dakikada Markao takımı Kocaelispor adına golü atarak skoru 3-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca ev sahibi Antalyaspor, sahadan 3-1 üstün ayrılan taraf oldu.

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