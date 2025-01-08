Gurbetçi turizmi; yıl sonuna kadar 12 milyon olması bekleniyor

YURTdışında yaşayan ve 'gurbetçi' olarak adlandırılan Türk vatandaşları artık 'en çok turist gelen ülkeler sıralaması'nda ilk 5'e giriyor. 2024 yılında gurbetçi turist sayısı Antalya'da ilk kez 1 milyonu aşarken, Türkiye toplamının 12 milyon civarında olması bekleniyor.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, hem Türkiye hem de Antalya turizminin son yıllarda ana kaynak pazarları Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya gibi en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının beşinciliğe yükseldiğine dikkat çekti. 'Gurbetçi' olarak adlandırılan çoğunluğu Avrupa ülkelerindeki Türk vatandaşlarının tatil için Türkiye'yi ve Antalya'yı tercih ettiğini belirten Yavuz, bu turizme ilişkin rapor hazırladı.

SON 2 YILDA 10 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI Türkiye'ye gelen gurbetçi turist sayısının son 2 yıldır 10 milyonun üstüne çıktığını belirten Yavuz, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yurt dışından Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları sayılarını yıllara göre şöyle sıraladı: "2012'de 5 milyon 802 bin, 2013'te 7 milyon 525 bin, 2014'te 7 milyon 982 bin, 2015'te 8 milyon 750 bin, 2016'da 7 milyon 891 bin, 2017'de 8 milyon 886 bin, 2018'de 8 milyon 389 bin, 2019'da 9 milyon 653 bin, 2020'de 2 milyon 242 bin, 2021'de 2 milyon 738 bin, 2022'de 7 milyon 266 bin, 2023'te 11 milyon 67 bin. 2024'te eylül sonu itibarıyla 8 milyon 689 bin ve yıl sonu itibarıyla da 12 milyon civarında gerçekleşmesi bekleniyor."

TURİSTİN YÜZDE 64'Ü 4 ÜLKEDEN Recep Yavuz, Antalya'daki iki havalimanına direkt uçuşlarla 2024'te 16 milyon 925 bin 349, iç hatlardan aktarmalı transit yolcularla yurt dışından toplam 17 milyon 278 bin 103 misafirle bugüne kadarki en yüksek rakam oluştuğunu söyledi. Yavuz, "Antalya'yı Avrupa'da üçüncü, dünyada altıncı sıraya taşıyan bu başarıda en büyük pay Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'ya ait. Gelen misafirlerin yüzde 64,5'i, 10 milyon 268 bini bu dört ülkeden" dedi.

'BU YIL İLK KEZ 'GURBETÇİ ZİYARETÇİ REKORU' KIRILDI' Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya dışında gözden kaçmaması gereken bir başka güç daha olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Bu güç her yıl büyüyerek geliyor. Antalya turizminin belkemiğini oluşturan bu ülkelerin hemen ardından Antalya'nın başarısına büyük katkı veren en önemli pay, yurt dışından gelen Türk vatandaşlarına ait. Bu yıl ilk kez 1 milyonun üzerine çıkılarak, 'gurbetçi ziyaretçi rekoru' kırıldı. 1 milyon 11 bin 99 ziyaretçiyle gurbetçiler, Antalya turizminde beşinci sıraya yerleşti" diye konuştu.

'TATİL AMAÇLI OTELLERE GELDİĞİNİ GÖZLEMLİYORUZ' Son 10 yılda yurt dışından Antalya'ya gelen Türk vatandaş sayısının da ikiye katlandığına dikkati çeken Recep Yavuz, yıllara göre yurt dışından Antalya'ya hava yolu ile gelen Türk vatandaşı sayılarını şöyle açıkladı: "2015- 463 bin, 2016- 470 bin, 2017- 535 bin, 2018- 577 bin, 2019- 629 bin, 2020- 187 bin, 2021- 356 bin, 2022- 682 bin, 2023- 928 bin, 2024- 1 milyon 11 bin. Yurt dışından gelen vatandaşların ne kadarının otel tatili, ne kadarının arkadaş ve akraba ziyareti için geldiğini ölçmek mümkün değil. Son 10 yıl içindeki artış göz önüne alındığında yeni kuşağın büyük bölümünün tatil amaçlı otellere geldiğini gözlemliyoruz."

TÜRKİYE ZİYARETLERİNDEKİ 50 YILLIK DEĞİŞİM Yurt dışından gelen vatandaşların Türkiye ziyaretlerinin geçen yarım asırda önemli değişime uğradığını anlatan Yavuz, "1970-1980'li yılları kapsayan birinci kuşak ve ikinci kuşak için Türkiye seyahati neredeyse sadece memleket ve akraba ziyaretlerinden oluşuyordu. 1990 ve 2000'li yılları kapsayan üçüncü kuşak Türk kimliğini korumakla birlikte yaşadıkları ülkelere daha çok intibak sağlayarak, Türkiye tatillerini akraba ziyareti ve otel tatili olarak birleştirdi. 2010 sonrası dördüncü kuşak ise genellikle yaşadıkları ülkede dünyada geldi ve o ülkenin vatandaşları ile aynı haklara sahip olduğunun bilincindeydi. Bu kuşak, tatil tercihinde klasik bir turist gibi seçimini yaptı. Büyük çoğunluğu Türkiye'yi tercih etti ve böylelikle yurt dışından tatil için Antalya'ya gelen turist sayısı 2024 yılında 1 milyonu aştı" dedi.