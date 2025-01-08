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        Tuğba Özay'ın çöp yığınları tepkisi

        ESKİ manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği yayında, Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğaya çöp atılmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 17:07 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:10
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        Tuğba Özay'ın çöp yığınları tepkisi
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        ESKİ manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği yayında, Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğaya çöp atılmasına tepki gösterdi.

        Eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı yayınla, Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde doğaya çöp atılmasına tepki gösterdi. Manavgat'taki çiftliği nedeniyle sık sık ilçeye gelen Özay, daha önce de kirliliğe dikkat çekmek için yayın yapmıştı. Kendisini doğa aşığı olarak nitelendiren Özay, çöplerin insan sağlığına zarar verdiğini ifade etti. Özay, "Çok korkunç bir durum. Bu vatana ihanet, doğaya hakarettir. Doğaya büyük saygısızlık. Nereden bakarsanız bakın facia" dedi.

        SAFARİ TURLARI YAPILIYOR

        Daha önce bölgede çöp kaynaklı yangınlar çıktığını aktaran Özay, "Çok ağır koku var ve burası turistik alan. Bu yoldan safari araçları geçiyor. Bütün yaz, 6-7 ay boyunca geçen bütün turistler bu pisliği, bu korkunçluğu görüyor. Ülkemizin tanıtımı bu şekilde mi olmalı" ifadelerini kullandı.

        TARİHİ SU KEMERİNİN YAKININDA ÇÖP

        Çöp yığınlarının yakınında tarım arazisi, tarihi su kemeri bulunduğunu anlatan Özay, "Tarihi su kemeri, 3 bin yıllık tarihi var. Tarihi eseri bile koruyamıyoruz. Tarihimizin önünde çöp yığınları dağ gibi. Sinekler, pis koku vesaire. Bu vatana, insana, kendimize ihanetten başka hiçbir şey değil" dedi.

        'FOTOKAPANLAR KURULABİLİR'

        Çöp yığınları arasında dolaşan Özay, "Bunu yapanların ne vatan sevgisi ne doğa sevgisi ne insan sevgisi olduğuna inanırım. Bunlar kendilerini bile sevmiyor. Benim yüreğim bu manzaraya dayanmıyor. Çöpleri atanların bulunmasının kolay olduğuna inanıyorum. Birçok bölgeye fotokapanlar kurulabilir. Geçen yaz Bafa Gölü'nün kenarından geçerken yine böyle dağ gibi çöp yığını gördüm. Orada çekim yaptım. Hemen ertesi sabah Karayolları, Milas Belediye Başkanı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, hepsi gitti, konuya el attı. Oralar hemen temizlendi. Sonrasında oraya fotokapan kuruldu" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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