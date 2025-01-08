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        Cinayetle biten 'kız kaçırma' kavgası şüphelileri adliyede (2)

        SUÇUÜSTLENMİŞCinayet şüphelilerinden Serkan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 19:03 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:03
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        Cinayetle biten 'kız kaçırma' kavgası şüphelileri adliyede (2)
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        SUÇUÜSTLENMİŞ

        Cinayet şüphelilerinden Serkan D.'nin, polisteki ifadesinde tüfeği ateş edenin kendisi olduğu itirafının doğru olmadığı belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından ateş edenin Serkan D. değil, Dursun Akgöz olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Dursun Akgöz kasten adam öldürme suçundan tutuklanırken, Serkan D. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer yandan firari Beran Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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