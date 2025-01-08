Cinayetle biten 'kız kaçırma' kavgası şüphelileri adliyede (2)
SUÇUÜSTLENMİŞCinayet şüphelilerinden Serkan D.
SUÇUÜSTLENMİŞ
Cinayet şüphelilerinden Serkan D.'nin, polisteki ifadesinde tüfeği ateş edenin kendisi olduğu itirafının doğru olmadığı belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından ateş edenin Serkan D. değil, Dursun Akgöz olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Dursun Akgöz kasten adam öldürme suçundan tutuklanırken, Serkan D. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer yandan firari Beran Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.
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